James Marsden se transforme en cyclope pour un chat vidéo avec la co-vedette de «Sonic»

James Marsden a mis des lunettes Cyclops pour un chat vidéo avec la co-star de Sonic Ben Schwartz.

Lorsque la série de films X-Men a été lancée en 2000, James Marsden était l’acteur chargé de Scott Summer / Cyclops de vivre sur le grand écran. Alors que le temps de James Marsden en tant que Cyclope est apparemment terminé, il a récemment rejoint le monde des films de jeux vidéo en tant que membre de Sonic the Hedgehog.

Cependant, James Marsden a trouvé un moyen de combiner les deux mondes lors d’un chat vidéo avec son co-star de Sonic Ben Schwartz, qui a exprimé le hérisson titulaire dans le long métrage. Sur une photo partagée par Schwartz, James Marsden peut être vu portant les lunettes Cyclops des films X-Men tout en conversant avec son ami.

Voici le synopsis officiel de Sonic:

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel, le film présente le talent vocal de Ben Schwartz en tant que personnage titulaire et met en vedette James Marsden dans le rôle du shérif Tom Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Neal McDonough en tant que major de l’armée américaine Bennington, Tika Sumpter en tant que Mme Wachowski, Lee Majdoub en tant que pierre et Frank C. Turner en tant que Crazy Carl. Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard et Elfina Luk jouent également le rôle principal.

Sonic the Hedgehog est sorti en salles le 14 février 2020.

