James Marsden s’est impliqué dans la relation de Harrison Ford et Calista Flockhart de la meilleure façon

Il y a certaines romances de célébrités qui ont si bien fonctionné pendant si longtemps qu’elles passent largement sous le radar. C’est le cas de l’amour indéfectible entre Calista Flockhart et Harrison Ford.

Malgré la différence d’âge de 22 ans et les antécédents de mariage douteux de Ford, les deux se portent bien depuis leur première rencontre en 2002. James Marsden doit en partie remercier pour leur succès initial dans la cour, du moins s’il le dit lui-même.

James Marsden était la troisième roue de Calista Flockhart et le premier rendez-vous de Harrison Ford

Harrison Ford | Ian Gavan / .

Dans une récente interview avec James Corden, James Marsden a rappelé son temps de travail avec Flockhart au cours de la dernière saison de son émission à succès, Ally McBeal. Il a dit que les deux étaient proches pendant un certain temps et c’est pour cette raison qu’elle a utilisé son aide en tant qu’ailier lorsqu’elle s’est intéressée à Ford pour la première fois.

«J’étais le signe avant-coureur d’une merveilleuse longue relation», a-t-il plaisanté, «j’en prends le mérite. Vraiment, Dieu merci, j’étais là. »

L’histoire raconte que pendant les Golden Globes de 2002, Flockhart a «accidentellement» renversé sa boisson sur Ford comme un stratagème pour le rencontrer. Il acceptait le prix pour l’ensemble de sa carrière cette année-là et elle a été nominée pour la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie pour son rôle d’Ally McBeal.

Lorsque Ford a ensuite demandé à Flockhart de sortir, elle a exhorté Marsden, son costar de l’époque, à venir et c’est devenu une sortie de groupe avec quelques autres.

Dans une interview avec le magazine Playboy, Marsden a expliqué ce qui s’est passé quand ils se sont retrouvés chez Ford après le dîner pour boire un verre: «Il était rigolo et maladroit autour d’elle mais assez distant avec nous. Je n’arrêtais pas de penser: «Nous devons les laisser seuls», mais Calista était du genre «Ne pars pas, ne pars pas…» »

Finalement, Marsden est parti, et selon sa conversation avec Corden, il n’a jamais été remercié par Ford, et il ne pense même pas que Ford se souvienne de qui il est.

Harrison Ford avait été marié deux fois auparavant

Ford avait déjà 60 ans et avait été marié deux fois au moment où il a rencontré Flockhart. Il était marié à sa première épouse, Mary Marquardt de 1964 à 1979 et le couple avait deux fils, Ben et Willard.

Grâce aux mémoires de Carrie Fisher en 2017, il a depuis été révélé qu’ils avaient eu une liaison de trois mois pendant le tournage de Star Wars en 1977. Ford est très privé de sa vie personnelle et n’a pas commenté la révélation beaucoup plus loin que de dire qu’elle était «Étrange» pour lui.

Le deuxième mariage de Ford a été avec la scénariste Melissa Mathison et a duré de 1983 à 2001. Ils ont également eu deux enfants ensemble, Malcolm et Georgia.

Flockhart a eu quelques rumeurs de rencontres très médiatisées avant de rencontrer Ford, dont le créateur d’Ally McBeal, David E. Kelley, mais à 38 ans, elle n’était pas encore mariée. Elle avait cependant un fils, Liam, qu’elle avait adopté d’elle-même avant de rencontrer Ford.

Harrison Ford et Calista Flockhart sont toujours très amoureux

Le couple est marié depuis 2010 et jouit depuis plus d’une décennie de bonheur conjugal. Ford a repris la paternité avec Liam et est maintenant aussi un grand-père de quatre enfants.

Flockhart a déclaré dans une rare interview: «Harrison est un merveilleux parent. Il est drôle, chaleureux et aimant. “

Et leur différence d’âge? Flockhart dit: «Cela ne me dérange pas. Parfois, je dis même: “Wow, j’oublie toujours qu’il a 22 ans de plus que moi”. Cela ne fait pas du tout partie de notre relation. “

Ford, comme son personnage Han Solo, aime voler et Flockhart est favorable, même après un incident déchirant et imminent: «Ma femme, qui est une femme merveilleuse, comprend ma passion pour l’aviation, elle comprend ce que cela signifie pour moi et vole avec moi à ce jour. “

Voici des années encore plus heureuses dans les airs et sur terre pour le couple et leur famille, et un petit coup de chapeau à Marsden pour sa petite pièce du puzzle.