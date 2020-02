James Marsden, un ancien de X-Men, offre des conseils aux cyclopes du MCU

Tout en faisant la promotion de Sonic the Hedgehog, l’ancien de X-Men James Marsden a offert quelques conseils à quiconque jouerait au Cyclope dans le MCU.

Depuis que Disney a acheté 21st Century Fox, les fans de MCU attendent avec impatience des nouvelles sur le moment où les X-Men seront introduits. Il semble que les plans soient maintenant en mouvement et il est très probable que Marvel Studios refonte les X-Men et redémarre la franchise en dehors de Deadpool de Ryan Reynolds.

James Marsden a joué Cyclops dans X-Men, X2, X-Men: The Last Stand, et a fait une brève apparition à la fin de X-Men: Days of Future Past. Tye Sheridan a également récemment joué un jeune Cyclope dans les deux dernières préquelles X-Men, mais il semble que ses jours de mutant soient également terminés. James Marsden a offert quelques conseils au prochain acteur qui incarnera Cyclope dans une récente interview avec Collider:

«Le plus grand défi était que le public et les autres acteurs ne pouvaient jamais voir vos yeux. C’était certainement un handicap pour amener une personnalité au personnage et une énergie pour le personnage. À un personnage qui est aussi très, par nature, très familier. Une sorte de boy-scout, “fais la bonne chose.” Il est un clin d’œil au personnage de Wolverine, qui est plus volé par le siège de son pantalon, un peu plus imprévisible et agressif. Je dirais juste de m’y pencher. Posséder. Et tailler votre propre truc. Les fans des livres vont vous dire “ça doit être ça”. Trouvez une nouvelle façon de la rendre intéressante. Parce qu’il est difficile d’aimer quelque chose d’intéressant, de cool et de différent quand personne ne voit jamais vos yeux. Ce qui est évidemment, vous savez, la partie principale du personnage. “

Que pensez-vous des commentaires de James Marsden sur les défis de jouer au Cyclope? Selon vous, qui devrait succéder à James Marsden et Tye Sheridan en tant que cyclope dans le MCU? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du film X-Men de l’ère Fox, The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.