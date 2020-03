James Northcote parle de la nouvelle saison et révèle avec qui il souhaite pouvoir travailler davantage

The Last Kingdom sera de retour pour la saison 4 et les fans ne peuvent pas attendre. Heureusement, certains acteurs ont laissé tomber quelques taquineries sur ce qui va arriver. James Northcote joue Aldhelm et il a parlé avec Winter Is Coming de ce qui allait arriver dans la nouvelle saison. Lisez la suite pour savoir qui il souhaite pouvoir travailler avec plus sur la série populaire.

Qui est Aldhelm?

Aldhelm a toujours été fidèle à Aethelred de Mercia (Toby Regbo)

conseiller et ami fidèle, jusqu’à tout récemment. Dans la saison 3, il passe

pour aider la femme d’Aethelred, Aethelflaed (Millie Brady), qui est également connue

comme la Dame de Mercie.

«Aldhelm a tellement d’amour et de fidélité envers Aethelred en saison

2, que l’idée de le trahir n’était pas facile », a révélé Northcote. “Pourtant,

c’était exactement la bonne chose à faire et je suis vraiment reconnaissant qu’ils soient venus

avec le scénario. Je pense qu’Aldhelm est fidèle à celui qui, selon lui, créera

un monde meilleur.”

Aldhelm veut une «Angleterre moderne»

Aldhelm est clairement un homme pratique. L’idée d’une forte et

«L’Angleterre moderne» est une idée qu’il peut se donner. Il voit un avenir où les gens

ne se battent pas toujours.

«Le projet d’une Angleterre unie – en paix – un monde moderne

pays où l’apprentissage peut prospérer et où la justice peut être rendue, fait appel à Aldhelm »,

Northcote a continué. «Il veut une Angleterre moderne – pas des combats entre Danois et Saxons

entre eux et se battre. Je pense qu’il peut voir un meilleur avenir

et c’est ce qui le motive. “

Aldhelm choisit ses côtés

Aldhelm sait qu’Aethelflaed est le meilleur choix pour Mercia par rapport à Aethelred. Même s’il a une immense loyauté envers Aethelred, son attrait vers un monde meilleur pour Mercia est plus important. C’est clair quand il choisit d’aider la femme d’Aethelred.

«Il le voit dans Aethelflaed. Elle est clairement le meilleur espoir

pour Mercia et malgré sa forte fidélité à Aethelred, il ne peut pas le laisser jeter

tout sur un coup de tête », a déclaré Northcote. «Au final, Aldhelm servira

qui que ce soit, qui peut rapprocher l’Angleterre et garder Mercie forte. Comment il

pense à Aethelflaed plus tard dans la série, je pense qu’il le prend par surprise.

Ces choses font généralement. De plus, Aethelred m’a en quelque sorte poignardé, alors… »

Avec qui Northcote souhaite-t-il que son personnage puisse travailler davantage?

Vous ne devinerez jamais qui Northcote souhaite que son personnage ait un

chance de travailler avec plus. “Je souhaite toujours pouvoir travailler davantage avec les Danois”, a-t-il

m’a dit. “Aldhelm est vraiment un gars saxon, donc il ne tient pas beaucoup avec eux – à moins

il les combat. “

Il semble également que Aldhelm interagira avec Uhtred

(Alexander Dreymon) et ses hommes plus la saison prochaine. «La saison 4 a été bonne

mais comme Aldhem s’est retrouvé à croiser le chemin du gang d’Uhtred plus de

d’habitude », a déclaré Northcote.

Alexander Dreymon, Rutger Hauer, Rune Temte et Emily Cox | Stuart C. Wilson / .

On dirait que la saison 4 de The Last Kingdom va être pleine de surprises et plus d’action pour Aldhelm. Malheureusement, les fans devront attendre pour le découvrir.