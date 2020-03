James Wan, le réalisateur d’Aquaman d’Universal Taps, pour le nouveau film Monster

Le réalisateur d’Aquaman James Wan est sur le point de développer un nouveau film monstre pour Universal via sa société de production Atomic Monster,

Aquaman de James Wan a été l’une des plus grandes réussites de 2018, totalisant plus de 1 milliard de dollars et est rapidement devenu l’un des films DC Comic les plus réussis de tous les temps. Avant cela, cependant, James Wan était principalement connu pour ses films d’horreur, tels que le premier film Saw, les films Insidious et The Conjuring. Mais maintenant, il semble que James Wan soit en train de revenir dans le genre d’horreur pour le film de monstre avec Universal.

Selon un rapport du Hollywood Reporter, James Wan devrait produire un film qui s’inspirera des monstres classiques du film Universal, mais il n’a pas dit s’il serait directement basé sur l’un des monstres. L’écrivain et coproducteur de longue date de Supernatural, Robbie Thompson, rédigera actuellement le scénario et un réalisateur n’a pas encore été annoncé. On raconte cependant que l’histoire se concentre sur un groupe d’adolescents qui découvrent qu’un voisin construit un monstre dans son sous-sol qui finit par sortir. Seul le temps dira de quel film il s’agit réellement.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux d’apprendre que James Wan développe un nouveau film d’horreur avec Universal? Le film à venir pourrait-il être basé sur un monstre de film universel classique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: The Hollywood Reporter