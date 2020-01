James Wan produisant la série animée «Aquaman»; Aquaman se battra “Les maux aînés d’au-delà du temps”

En plus d’Aquaman 2 et d’un spin-off de film monstre intitulé The Trench, le monde d’Aquaman se développe également avec des séries animées “Aquaman: roi d’Atlantide. “

La mini-série en trois parties sera exécutée par le réalisateur d’Aquaman James Wan, et il sera diffusé sur la plateforme de streaming WarnerMedia HBO Max.

Rappelez-vous, ce sera une série pour enfants / famille, mais il est intéressant de noter que «les maux plus âgés d’au-delà du temps» sont répertoriés dans le synopsis officiel comme étant des adversaires à un moment donné.

Et avec Wan impliqué, il est probablement sûr d’attendre un peu de matériel effrayant ici!

“La série commence avec le premier jour d’Aquaman en tant que roi d’Atlantis et il a BEAUCOUP de rattrapage à faire. Heureusement, il a ses deux conseillers royaux pour le soutenir – Vulko, l’érudit, et Mera, la princesse guerrière qui contrôle l’eau. Entre faire face à des habitants de surface sans scrupules, des maux plus âgés d’au-delà du temps et son propre demi-frère qui veut le renverser, Aquaman va devoir relever le défi et prouver à ses sujets, et à lui-même, qu’il est le bon homme pour le trident! “

Victor Courtright et Marly Halpern-Graser serviront de showrunners.