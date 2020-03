James Wan produisant un film Monster à Universal

James Wan produit un film monstre à Universal

Après le succès du collaborateur Leigh Whannell avec la semaine dernière L’homme invisible, Universal Pictures fait équipe avec un autre maître de l’horreur moderne James Wan (La conjuration) pour développer un nouveau film monstre, selon The Hollywood Reporter.

Le film, qui est écrit depuis longtemps Surnaturel L’écrivain / co-producteur Robbie Thompson s’inspirera des films de monstres Universal passés et suivra un groupe d’adolescents qui apprendront que leur voisin fait un monstre dans son sous-sol et doit l’arrêter une fois qu’il se détache.

Wan ne dirigera pas le projet, mais produira plutôt à travers sa bannière Atomic Monster. Tout en étant occupé avec DC Extended Universe Aquaman, l’écrivain / réalisateur australien a construit son curriculum vitae avec le Prestidigitation extensions d’univers La nonne, Annabelle: Création et Rentre à la maison et La malédiction de La Llorona, ainsi que les coups d’horreur Couvre-feu et Insidieux: la dernière clé.

La bannière Atomic Monster Monster verra deux nouveaux projets arriver sur grand écran cette année, dont Malin, dans lequel il revient en tant que réalisateur dans le genre d’horreur et devrait sortir en salles le 14 août, et le prochain épisode de La conjuration la franchise, Le diable me l’a fait faire, qui est dirigé par La Llorona réalisateur Michael Chaves et devrait sortir en salles le 11 septembre.

Avant de trouver leurs succès individuels, Wan et Whannell ont créé le long terme Vu franchise ensemble, le premier créant l’histoire et réalisant le premier épisode tandis que le second a joué le rôle principal et a écrit les deuxième et troisième chapitres. Alors que Wan a continué à lancer le Prestidigitation univers, Whannell a gardé son Insidieux franchise en cours d’exécution pour quatre versements, y compris faire ses débuts de réalisateur sur le troisième chapitre, et a récemment trouvé un succès encore plus grand avec la nouvelle adaptation de L’homme invisible.

Initialement prévu dans le cadre de l’échec de Dark Universe lancé avec le véhicule Tom Cruise La momie, Universal Pictures a corrigé le cours pour se concentrer sur des projets dirigés par des cinéastes, tels que le succès de Whannell, qui a reçu un large succès de la part des critiques et du public et a rapporté plus de 57 millions de dollars le week-end d’ouverture avec un budget de 7 millions de dollars.

