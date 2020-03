James Wan Universal Monster Movie En développement – / Film

La purée de monstre universelle continue! Après que The Invisible Man ait battu le box-office et récolté de bonnes critiques, Universal se prépare à faire de plus en plus de films de monstres, et voici un autre. James Wan s’associe au studio pour développer un nouveau film qui sonne au moins partiellement inspiré de Frankenstein, sans être une adaptation directe. Wan produira tandis que l’écrivain surnaturel Robbie Thompson écrit le script.

THR a le scoop sur le film James Wan Universal Monster. Le film est actuellement sans titre, mais voici le synopsis:

Selon certaines sources, l’histoire s’inspire de l’héritage monstre classique d’Universal et la fait briller à travers un prisme moderne. Avec des nuances de Disturbia, l’histoire se concentrera sur un groupe d’adolescents qui découvrent qu’un voisin construit un monstre dans son sous-sol. Spoiler: le monstre se détache.

L’intrigue «quelqu’un construit un monstre et le monstre se détache» est clairement inspirée de Frankenstein. Que ce film se présente ou non comme un film de Frankenstein reste à voir, mais il y a des mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Wan était potentiellement impliqué dans un nouveau film de Frankenstein. On nous a dit que cette information était inexacte à l’époque – mais maintenant nous avons cette nouvelle.

Wan produira avec sa bannière Robot Monster, mais il ne dirigera pas la photo, ce qui est toujours un peu déprimant pour moi – je veux qu’il dirige encore plus d’horreur! Le cinéaste revient bientôt à l’horreur avec son prochain effort de réalisateur Malignant, et j’espérais que c’était un signe qu’il allait revenir dans le jeu de réalisation de films d’horreur pendant une plus longue période. Hélas, cela ne semble pas probable, mais son implication dans ce projet est toujours prometteuse.

Universal cherche clairement de plus en plus de contenu lié aux monstres dans le sillage de The Invisible Man. Ils ont déjà des titres alignés: le spin-off de Dracula Renfield, The Invisible Man d’Elizabeth Banks (qui n’est pas connecté à The Invisible Man, malgré son titre), Dark Army de Paul Feig, qui aurait des monstres Universal classiques, et The Monster Mash, dont nous ne savons pas grand-chose. Il a été récemment rapporté que le Blumhouse de Jason Blum, qui a travaillé avec Universal on Invisible Man, était intéressé à développer leur propre Frankenstein. Cela arrivera-t-il encore maintenant que le projet de Wan a des connotations de Frankenstein? Nous verrons. Pour l’instant, en tant que fan des monstres universels, je suis juste heureux de voir Universal adopter de nouvelles approches dans le sillage de son univers sombre raté.

