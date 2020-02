James Wolk jouera dans le pilote du drame «Ordinary Joe»

Les fans de James Wolk Ils ont de la chance car dans leur prochain projet, vous pourrez en profiter en triple exemplaire. L’acteur de «Mad Men» et ‘Watchmen’ jouera dans le pilote de «Ordinary Joe», un drame avec une histoire similaire à celle de “Deux vies en un instant” qui suivra son personnage dans trois lignes de temps différentes.

Le projet développé par NBC explorez les trois vies parallèles de Joe Kimbrough (Wolk) après avoir pris une décision cruciale après avoir obtenu son diplôme universitaire qui affectera son avenir. La fiction vise à explorer ce que serait la vie de Joe s’il avait pris sa décision sur la base de l’amour, de la loyauté ou de la passion.

Le pilote, qui vient de 20th Century Fox TV, se déplace entre les chaînes depuis de nombreuses années. Matt reeves, directeur de “The Batman”, a développé le projet en 2006 pour ABC, et bien qu’à cette époque il n’ait pas progressé, à l’automne 2018, NBC l’a récupéré et a promis de produire un pilote qui sera inclus dans cette saison de pilotes du chaîne

Ami Russel et Garrett Lerner, scénaristes tannés dans des séries comme «Maison», ‘Glee’ et ‘Rise’Ils ont été en charge de l’écriture du scénario et agiront en tant que producteurs exécutifs du pilote avec Reeves, Adam Kassan, Rafi Krohn et Howard Klein.

Beaucoup de choix

‘Ordinary Joe’ n’est qu’un des les quinze projets commandés par NBC pour la saison 2020-2021: onze pilotes et deux séries. Ces deux derniers sont des comédies «Young Rock», basé sur la jeunesse de Dwayne johnson, et une fiction toujours sans titre avec Ted danson dans le rôle du maire de Los Angeles créé par Tina Fey et Robert Carlock. Il faut y ajouter «The Kenan Show» de Kenan Thompson, dont la première était prévue pour cette année mais fera éventuellement partie du programme de la prochaine saison de la chaîne.

