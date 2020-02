James Wolk jouera dans «Ordinary Joe» – NBC Drama Pilot, Parallel Lives

HISTOIRES CONNEXES

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient avoir plus de James Wolk sur vos téléviseurs: vous êtes sur le point d’en avoir trois.

L’acteur de Watchmen and Zoo jouera dans le pilote dramatique NBC Ordinary Joe, a appris TVLine. Wolk jouera Joe Kimbrough, qui fait certains choix après avoir obtenu son diplôme universitaire qui «changent la trajectoire de sa vie et les résultats de ses décisions sont visibles» dans trois chronologies distinctes. “La série pose la question de savoir à quoi pourrait ressembler une vie différente si vous preniez votre décision sur la base de l’amour, de la loyauté ou de la passion”, selon la description officielle.

Russel Friend et Garrett Lerner (House, Altered Carbon) encadreront le pilote et serviront de producteurs exécutifs, avec le réalisateur de Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves.

Wolk a été une présence constante sur le petit écran au cours de la dernière décennie, à commencer par un rôle principal dans le drame de courte durée Fox Lone Star. Wolk a joué avec les animaux politiques des États-Unis et la comédie The Crazy Ones dirigée par Robin Williams, tout en jouant un rôle de soutien clé dans Mad Men. Il a joué le rôle du zoologiste Jackson Oz dans le zoo dramatique d’été de CBS, qui a mis fin à une saison de trois saisons en 2017, et a joué dans la saison de première année de Tell Me a Story avant de jouer le sénateur Joe Keene sur Watchmen de HBO.

Pour en savoir plus sur les dernières sélections de pilotes et les dernières nouvelles sur le casting, consultez le guide complet de la saison des pilotes de TVLine.