Jamie Foxx a puisé son inspiration dans la prison de son père pour incarner le personnage de “Just Mercy”

Il a été témoin de l’injustice en grandissant au Texas.



Jeune, Jamie Foxx a été élevé par ses grands-parents qui l’ont légalement adopté. L’acteur avait auparavant du mal à comprendre pourquoi ses parents biologiques ne voulaient pas prendre soin de lui et n’étaient pas séparés de sa vie. En tant qu’adulte, Jamie a renoué avec sa mère, même en la déplaçant dans sa maison en 2014. Il a admis à l’époque que l’établissement d’une relation avec son père était un peu plus difficile, mais qu’il était disposé à le faire fonctionner.

Bien que ses parents biologiques soient absents, l’acteur a partagé que ses grands-parents l’aimaient et le soutenaient à chaque étape de sa vie. Dans une récente conversation avec Michael B.Jordan, la co-star de Just Mercy, à propos de son personnage réel Walter McMillian, un homme de l’Alabama, faussement reconnu coupable de meurtre et condamné à mort dans les années 1980, Jamie a révélé qu’il s’était inspiré de ses parents.

“Je viens du Sud”, a déclaré le natif du Texas à Jordan. Jamie aurait grandi dans une zone isolée de Terrell, au Texas. «Mon père a été mis en prison pour 25 $ de substances illégales. Qui avait éduqué des Noirs dans le sud de Dallas pendant 25 ans. Le juge même qu’il serait venu visiter l’école et parler aux enfants était le juge qui a présidé cette affaire, le mettant en prison pendant sept ans. Mais maintenant, il est assis dans une cellule avec des gens à qui il enseignait. »Regardez la conversation de Jamie et Jordan, avec la bande-annonce de Just Mercy, ci-dessous.

