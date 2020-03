Jamie Foxx ne sera plus Al Simmons dans le live-action de Spawn

L’un des live-action les plus attendus par les fans de bandes dessinées est sans aucun doute Spawn. Nous savons depuis longtemps que son créateur Todd McFarlane essaie de réaliser ce projet … très motivé même par le succès de Joker, imaginant que peut-être, si l’histoire tragique de Todd Phillips sur Prince Clown of Crime était si bien reçue en tant que Film coté R, il serait possible que la même chose se produise avec Spawn. Ces derniers jours, McFarlane en était très heureux, mais il a laissé tomber un seau d’eau glacée.

Dans une interview avec Shoryuken sur l’inclusion prochaine de Spawn dans Mortal Kombat 11, McFarlane lui-même a laissé entendre que Jamie Foxx ne sera plus Al Simmons / Spawn dans le prochain live-action de son personnage … pMais peut-être que le départ de Foxx de la bande est la nouvelle la moins intimidante. Le frai pourrait être retardé beaucoup plus longtemps.

“La semaine dernière, j’ai reçu des nouvelles décourageantes, nous avons eu un garçon qui a remporté un Academy Award qui allait faire le film avec nous, mais il est tombé”, a déclaré McFarlane. “Nous avions des gens prêts à financer le film chaque fois que nous avions ce type lié, mais les horaires étaient contradictoires et les choses devaient changer. C’est à quel point nous sommes proches pour que cela décolle. »

Spawn est en développement depuis au moins trois ans, et depuis 2018, Foxx devrait être en charge de jouer le personnage d’Al Simmons, dans une histoire très inondée de terreur. McFarlane est le scénariste du film et est produit par Blumhouse. Cependant, il ne reste plus qu’à implorer que la bande n’est pas annulée.