Jamie Foxx Réalisant When We Pray, un nouveau drame / film basé sur la foi

Jamie Foxx a porté de nombreux chapeaux tout au long de sa carrière dans le show business. Bien qu’il soit surtout connu pour sa carrière d’acteur oscarisé, Foxx a également essayé la comédie stand-up, le sketch comique, les sitcoms et est même devenu un chanteur de R & B / hip hop. Il y a quelques années à peine, il a mis un autre chapeau en tant que réalisateur de la prochaine comédie sportive All-Star Weekend avec lui-même et la co-star de The Soloist, Robert Downey Jr. Maintenant, il revient à nouveau dans le fauteuil du réalisateur, mais cette fois, il sera pour un film dans le genre dramatique religieux de plus en plus populaire.

La date limite a un mot sur la réalisation de Jamie Foxx Quand nous prions, un nouveau drame religieux des producteurs Cinema Libre Studio et Fight to Fame Films basé à Hong Kong. Le film suivra deux frères qui sont pasteurs dans différentes églises de la même communauté. L’un des frères transforme son église en une de ces méga-églises modernes qui utilisent la technologie moderne, des distributeurs automatiques de billets et d’autres outils assortis. Pendant ce temps, l’autre frère adopte une approche plus humble. Mais bien sûr, l’église low tech tombe en déclin et a besoin d’aide financière.

Il y a sûrement une certaine animosité entre les frères en fonction de la façon dont chacun choisit d’adorer. Des leçons devront probablement être tirées afin de faire la paix entre eux et avec Dieu. C’est juste de la spéculation de ma part, mais ces drames religieux sont généralement sur le nez, donc ce n’est pas trop difficile de comprendre ce qu’ils essaient de faire. Après tout, beaucoup de méga-églises là-bas avec de grands groupes, des services multimédias et une touche impersonnelle ont été moquées par les petites communautés religieuses depuis longtemps maintenant, il est donc logique qu’un film soit fait pour rappeler à tout le monde d’une leçon sur la façon dont peu importe comment vous priez. Je vais manger une Bible si ce n’est pas le plat à emporter ici.

Philippe Diaz, fondateur et président de Cinema Libre Studio, qui a contribué à l’organisation de l’accord, a déclaré dans un communiqué:

“C’est un grand honneur de travailler avec un homme aussi talentueux et passionné que Jamie Foxx et je suis heureux d’avoir nos nouveaux partenaires Fight to Fame à bord, ce qui donnera à Jamie la liberté totale de réaliser ce film qui lui tient à cœur, lançant ainsi cette nouvelle collaboration unique.

Carrie Wang, présidente de Fight to Fame, a ajouté:

«Jamie Foxx est une superstar hollywoodienne, mais le public du monde entier l’aime aussi. Nos relations solides en Chine et dans d’autres pays asiatiques garantiront que «Quand nous prions» sera accueilli avec enthousiasme par les cinéphiles asiatiques. »

Au moins, ils n’hésitent pas à ratisser dans ce box-office asiatique très doux.

Ces films confessionnels ont attiré de plus grands talents ces dernières années. Ce n’est pas surprenant quand on considère le fait que les producteurs derrière eux sont parmi les rares qui font encore des drames à petit budget, bien qu’avec un angle religieux. À la fin de la journée, c’est toujours un chèque de règlement pour les acteurs, et c’est aussi un retour au box-office solide car les églises louent souvent des théâtres entiers pour ce genre de films et amènent des bus entiers pleins de gens au multiplex.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour When We Pray, et le premier film de Jamie Foxx, All-Star Weekend, n’en a pas encore non plus, nous sommes donc intéressés de voir ce qu’il peut faire derrière la caméra chaque fois que le moment sera venu.

