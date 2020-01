Jamie Foxx revient au stand-up et veut faire une tournée avec Eddie Murphy

Parlez-en l’existence.



Le monde a été pris par surprise quand Eddie Murphy a annoncé qu’il reviendrait sur le circuit de stand-up. Le comédien primé a partagé qu’il travaillait également sur un standup spécial, mais il semble qu’il ne soit pas le seul à être prêt à battre le pavé et à retourner au micro. Jamie Foxx a également fait ses débuts dans le divertissement en tant que comédien stand-up, et lors d’une récente visite à Ellen, il a révélé qu’il revenait à son premier amour.

Christopher Polk / Personnel / .

Ellen DeGeneres a demandé à Jamie s’il était vrai que lui et Eddie prévoyaient de prendre la route ensemble. Le public a applaudi la possibilité, mais Jamie a rapidement mis fin à cela, déclarant que ce n’était pas le cas. Cependant, il serait ravi de la possibilité de monter sur scène avec la célèbre icône de la comédie.

“Je partirais en tournée avec Eddie! Je veux Eddie …” dit Jamie avant de trébucher sur ses mots. Il a ensuite fait rire la signature d’Eddie Murphy. “J’adorerais partir en tournée avec Eddie parce que je pense que c’est notre heure. Tu n’as pas eu de ses nouvelles depuis une minute et tu n’as pas eu de mes nouvelles. Et je l’ai. J’ai des blagues super-duper et J’ai travaillé sur mes imitations. ” Il a ensuite donné un aperçu de ses impressions de Jay Z et The Rock.

Jamie a déclaré que sa tournée était déjà en place et qu’elle commencerait dans les petits clubs où il se produisait au début de sa carrière. “Je veux que ce soit intime”, a déclaré l’acteur de Just Mercy. “Il y a des histoires. Il y a des histoires de la première fois que j’ai rencontré Kanye [West]. J’ai des histoires sur Django [Unchained], des choses comme ça. Donc, je veux vous emmener dans une petite aventure. “Consultez son interview ci-dessous.

