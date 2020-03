Jamie Lee Curtis d’Halloween aurait rejoint le Mandalorian

La deuxième saison de Le Mandalorien vient de terminer le tournage, il n’est donc pas surprenant qu’à mesure que nous approchons de la date de sortie de l’automne, de nouveaux détails de la prochaine sortie apparaissent en ligne.

La nouvelle série de Jon Favreau, qui a débuté à la fin de l’année dernière, a été un classique instantané pour les fans de Star Wars et un succès auprès de tous les autres. Les humbles aventures du seul chasseur de primes mandalorien connu sous le nom de Din Djarin et de son mignon acolyte Baby Yoda nous ont rapidement volé le cœur et cimenté son succès en tant que l’une des meilleures émissions de télévision de mémoire récente, quelque chose qui est en fait surprenant en soi depuis le fandom de La galaxie est très, très loin, généralement divisée en ce qui concerne les nouvelles productions médiatiques de Mouse House.

Prenant place peu de temps après la chute de l’Empire Galactique, The Mandalorian a vu les deux protagonistes s’affronter avec les loyalistes de l’Empire et s’est terminé sur un cliffhanger. Avec Moff Gideon maintenant sur leur queue, Mando et Baby Yoda devront parcourir la galaxie infinie et essayer de trouver le monde natal de l’enfant tout en s’éloignant de la portée impériale. Mais que pouvons-nous attendre de la prochaine sortie de la célèbre série?

Eh bien, nous avons récemment appris que Ahsoka Tano fera officiellement ses débuts en live-action dans la deuxième saison et que nous pouvons nous attendre à ce que plus de personnages de Clone Wars apparaissent. Et maintenant, selon Making Star Wars, qui avait précédemment rapporté que Micahel Biehn apparaîtrait comme un chasseur de primes, l’actrice de Knives Out et la légendaire star hollywoodienne Jamie Lee Curtis joueront également un rôle non spécifié dans le chapitre suivant.

On dit que Curtis a été sur le plateau pendant au moins quelques jours, mais comme ils tournent Avatar 2 au même endroit, il se peut également qu’elle joue un rôle dans le film de James Cameron. En tant que tel, vous devez le prendre avec un grain de sel. Là encore, MSW a un assez bon bilan et si Curtis finit par faire une apparition dans la deuxième saison de Le Mandalorien, son personnage est presque garanti de devenir un favori des fans étant donné qu’elle est déjà une actrice bien-aimée.