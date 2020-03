Jamie Lee Curtis rumeur pour Star Wars: The Mandalorian Saison 2

Le casting de la deuxième saison de Star Wars: The Mandalorian continue de s’agrandir car Making Star Wars a annoncé que Jamie Lee Curtis devrait apparaître dans le spectacle Disney +.

L’actrice a visité le plateau de l’émission plusieurs fois, mais on ne sait pas quel serait son rôle, si la rumeur était vraie. Depuis, elle est également sur le tournage du nouveau film Avatar de James Cameron, qui a travaillé ensemble auparavant, sur des films tels que True Lies.

Cela vient des récents rapports selon lesquels la star de Terminator, Michael Biehn, devrait apparaître dans la série, aux côtés de Bill Burr, de retour pour jouer Mayfeld. Et les rapports précédents de Rosario Dawson et de la superstar de la WWE Sasha Banks apparaissant dans la série.

La deuxième saison de Star Wars: The Mandalorian devrait arriver sur Disney + en octobre. La première saison est maintenant disponible sur Disney +.

Aimeriez-vous voir Jamie Lee Curtis dans Star Wars: The Mandalorian?

