Jane Doe poursuit Chris Brown pour viol veut qu'il soit grillé sous serment

Elle n'abandonne pas.

L'année dernière, Chris Brown a été poursuivi par une femme non identifiée qui a affirmé qu'elle avait été invitée chez la chanteuse, a été forcée de confisquer son téléphone, a offert une sélection de drogues et a été violée par Chris, une autre femme et son amie Lowell Grissom. Les détails de ses allégations sont assez graphiques et bien que Chris ait maintenu son innocence, Jane Doe ne renonce pas à son cas.

Pascal Le Segretain / . Nous avons signalé pour la dernière fois que la femme avait exigé que les enregistrements téléphoniques de Chris soient retournés et maintenant, selon The Blast, Jane veut Heartbreak sur une pleine lune chanteur à griller sous serment. La publication détaille la manière dont Jane a demandé au tribunal de sanctionner Chris, mais comme les documents judiciaires ont été fortement expurgés, la raison de sa décision sévère est inconnue. Lorsque Jane Doe a demandé à Chris de lui remettre ses coordonnées téléphoniques précédemment, un juge s'est rangé du côté d'elle et Chris a été contraint de fournir tous les numéros qu'il utilisait depuis le 23 février 2017 jusqu'à récemment. Dans d'autres nouvelles de Chris, il a récemment accueilli son deuxième enfant, Aeko, avec son ex-petite amie Ammika Harris. "Il vient de voler tout mon visage", a écrit Chris sur Instagram en présentant la ressemblance folle d'une photo de lui-même en tant que bébé à côté de son nouveau-né.