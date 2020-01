Jane Goodall: la bande-annonce du documentaire L’espoir est disponible

National Geographic a publié une bande-annonce du prochain documentaire, Jane Goodall: The Hope. Dans ce documentaire spécial de deux heures, les téléspectateurs parcourent les chapitres du voyage du Dr Goodall au cours des 60 soixante années qui se sont écoulées depuis ses découvertes révolutionnaires à Gombe sur les chimpanzés sauvages, y compris son activisme, la création de son organisation à but non lucratif, le Jane Goodall Institute (JGI ) et le programme jeunesse Roots & Shoots, ainsi que ses efforts actuels pour inspirer la prochaine génération.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le documentaire sortira le Jour de la Terre, le 22 avril, à 9 / 8c sur les chaînes Nat Geo, Nat Geo WILD et Nat Geo Mundo. Aucune date de sortie de Disney + n’a encore été confirmée, mais j’espère que cela ne sera pas trop long avant son ajout.

Vous pouvez regarder “Jane”, un documentaire sur Jane Goodall de 2017, sur Disney + maintenant.

Allez-vous regarder ce documentaire?

