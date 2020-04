Jane Goodall: La revue Hope

National Geographic célèbre cette année le Jour de la Terre, avec un tout nouveau documentaire, Jane Goodall: The Hope, qui fait suite au documentaire Jane 2017 (qui est également disponible sur Disney +).

Dans ce documentaire, nous voyons en coulisses la vie de l’écologiste, comment elle parcourt le monde plus de 300 jours par an, rencontrant tout le monde, des écoliers de Zanzibar aux géants de la technologie de la Silicon Valley en passant par le prince Harry, en utilisant la sagesse , cœur et humour pour diffuser un message d’espoir et montrer que chaque individu a le potentiel d’être un catalyseur et de créer un changement durable.

Nous pouvons voir ce qu’elle a fait au cours des 60 dernières années, voir sa vie incroyable et son dévouement envers les chimpanzés, le changement climatique mondial, l’égalité des femmes et, en général, tout ce qu’elle peut faire, pour rendre le monde meilleur. Étant donné qu’elle a 85 ans, il est étonnant de voir à quel point elle est dévouée et à quel point elle est consciente qu’il ne lui reste pas beaucoup de temps pour avoir un impact.

Jane est une activiste improbable, elle est timide et parle doucement, en fait elle n’a jamais voulu être célèbre, elle préfère de loin passer son temps en Tanzanie avec les singes. Elle dit souvent qu’elle n’aime pas voyager à travers le monde, mais le désir de rendre le monde meilleur l’encourage. Travailler au sein du système a été la façon dont elle a eu son impact, en traitant avec les entreprises et les gouvernements pour faire une différence.



Si vous n’avez jamais entendu parler de Jane Goodall, cela n’a pas d’importance, je ne connaissais pas Jane Goodall jusqu’à l’année dernière, lorsque j’ai repéré son documentaire sur Disney +. Ce documentaire est un aperçu fascinant de sa vie, en particulier du programme «Roots & Shoots», qui vise à donner aux jeunes des connaissances et à faire la différence. Elle a réalisé que les jeunes deviendront des adultes, avec le pouvoir d’avoir un impact. Ce programme existe depuis plus de 30 ans et a fait une énorme différence dans le monde entier.

Je suis vraiment heureux que Disney profite du Jour de la Terre et mette ce documentaire sur Disney + le même jour que sur National Geographic, j’espère que plus de gens verront ce film, car son message est si important.

C’est un merveilleux documentaire et la différence qu’elle a faite tout au long de sa vie est incroyable. C’est un film puissant et une recommandation facile pour tout le monde.

Évaluation 4,5 sur 5

Jane Goodall: The Hope sera disponible le 22 avril le 9 / 8c sur Nat Geo et Nat Geo WILD, avec Hulu et Disney +.

