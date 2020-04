Jane: L’espoir arrive à Disney + le jour de la Terre

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain documentaire du National Geographic “Jane: The Hope”, qui est le prochain chapitre du travail de la vie du Dr Jane Goodall.

Le film documentaire ‘JEANNE’ est un phénomène – mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Le film retrace le parcours remarquable de Jane Goodall, 26 ans, en tant que jeune chercheuse, se plongeant dans la vie de chimpanzés sauvages, ainsi que ses luttes et ses réalisations personnelles en tant que scientifique pionnière, mère, épouse et mentor. Mais aujourd’hui, à 85 ans, Jane a vécu des décennies de travail percutant depuis son précieux séjour à Gombe, qui ont été tout aussi convaincantes et façonnantes. Enfin, un nouveau documentaire spécial à travers National Geographic et l’Institut Jane Goodall jette un regard neuf sur le travail incroyable de conservation de Jane Goodall, son activisme et son impact JANE GOODALL: L’ESPOIR, en première le jour de la Terre, le 22 avril, sur Nat Geo, Nat Geo Wild, National Geographic Mundo et Disney +.

Avez-vous hâte de voir Jane Goodall: The Hope?

