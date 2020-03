Janelle Monáe nous sauve de notre passé – / Film

Janelle Monáe dans un film d’horreur des producteurs de Get Out? Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Antebellum nous avions déjà accroché dès le départ, mais chaque nouvelle bande-annonce intrigante nous rend plus excités pour ce film d’horreur de haut concept qui peut ou non impliquer un voyage dans le temps. Regardez la bande-annonce officielle d’Antebellum ci-dessous.

Remorque Antebellum

Janelle Monáe incarne l’écrivain contemporain à succès Veronica Henley, qui un jour se fait kidnapper et se retrouve à travailler comme esclave dans l’Antebellum South. Ou est-ce l’inverse, et c’est une esclave douée de prémonitions de l’avenir dans lequel les Noirs vivent librement? Tout est incertain dans la bande-annonce d’Antebellum, qui taquine que Veronica de Monáe est destinée à nous sauver de notre passé. C’est une bande-annonce très cryptique pleine d’images accrocheuses qui ne révèle pas beaucoup plus sur ce film mystérieux, mais je suppose que c’est une sorte de film alternatif de style historique, dans lequel nous verrons le passé massivement modifié par le personnage de Monáe.

Je ne m’attendrais à rien de moins d’un film qui vante fièrement ses liens avec Get Out and Us (par le biais de Get Out et du producteur de BlacKkKlansman, QC Entertainment, Ray Mansfield et Sean McKittrick). Les films d’horreur socialement conscients de Jordan Peele ont également abordé des concepts uniquement noirs avec une approche fraîche et audacieuse, et la prémisse de concept élevé d’Antebellum semble faire quelque chose de similaire.

En plus de Monáe, Antebellum stars Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, et Jena Malone. Antebellum est également produit par Zev Foreman et Lezlie Wills.

Voici le synopsis d’Antebellum:

L’auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve piégée dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard. ANTEBELLUM est un nouveau thriller terrifiant du producteur des films acclamés GET OUT et US, et des réalisateurs révolutionnaires Gerard Bush et Christoper Renz (Bush + Renz) – une nouvelle voix passionnante dans le cinéma.

Antebellum ouvre dans les salles 24 avril 2020.

