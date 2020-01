Janelle Monáe peut avoir révélé qu’elle s’identifie comme non binaire

La chanteuse a déjà partagé qu’elle était pansexuelle.



Elle n’a jamais hésité à vivre sa vérité, mais les fans croient que Janelle Monáe vient peut-être de partager sournoisement une mise à jour sur la façon dont elle s’identifie. Le chanteur accompli a retweeté un utilisateur de Twitter qui a écrit: “Il n’y a absolument rien de mieux que de vivre en dehors du binaire de genre. #IAmNonbinary.” Janelle a inclus un commentaire avec son retweet qui a répété le hashtag.

Rachel Murray / Intermittent / .

La chanteuse a reçu plus de 20 000 réactions à ses publications sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui voulaient connaître ses pronoms. Les personnes non binaires sont souvent aussi appelées «genderqueer» et ne souscrivent pas à un sexe spécifique. Bien que Janelle n’ait pas encore répondu aux milliers de réponses envoyées, nous sommes sûrs qu’elle est au courant de ses fans de soutien.

Au printemps 2018, Janelle a révélé dans sa couverture Rolling Stone qu’elle identifie comme pansexuelle. “Étant une femme noire queer en Amérique, quelqu’un qui a eu des relations avec des hommes et des femmes – je me considère comme une putain de cul libre.” Au début, Janelle a dit qu’elle croyait qu’elle était bisexuelle “mais ensuite j’ai lu plus tard à propos de la pansexualité et je me suis dit: “Oh, ce sont des choses auxquelles je m’identifie aussi.” Je suis ouvert à en savoir plus sur qui je suis. “

Un an plus tard, Janelle a rencontré Lizzo dans une interview pour eux. et a expliqué: “Ce fut un voyage. Pour moi, la sexualité et l’identité et la fluidité sexuelles sont un voyage. Ce n’est pas une destination.” Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Janelle est en couple avec l’actrice de Creed Tessa Thompson, mais ces affirmations n’ont jamais été confirmées. Cependant, les deux dames se montrent régulièrement amour et soutien mutuel sur les réseaux sociaux.

