Janelle Monae sort du genre non binaire, les fans réagissent

Janelle Monae, artiste superstar et propriétaire de la Wondaland Arts Society, est récemment apparue sur Twitter en tant que genre non binaire. Cela fait suite à leur annonce de 2018 dans Rolling Stone qu’ils identifient également comme pansexuels. Le chanteur et compositeur est depuis longtemps un activiste des droits et de la représentation LGBTQ +, et il semble qu’ils s’ouvrent à nouveau sans crainte au monde.

Janelle Monae est sortie pansexuelle en 2018

Janelle Monae | Tommaso Boddi / WireImage

En 2018, Janelle Monae a pris une décision audacieuse. Lors d’une interview avec Rolling Stone, Monae a fait un bond et a révélé leur sexualité au monde. Ils sont sortis comme pansexuels à la sortie.

À l’époque, Monae a déclaré à Rolling Stone: «En tant que femme noire queer en Amérique, quelqu’un qui a été en relation avec des hommes et des femmes – je me considère comme une ** mère ** cker libre».

Monae a poursuivi en disant au média que, même s’ils pensaient initialement qu’ils étaient bisexuels, leurs recherches sur la pansexualité les ont aidés à réaliser leur propre vérité. «…[B]Mais plus tard, j’ai lu sur la pansexualité et je me suis dit: «Oh, ce sont des choses auxquelles je m’identifie aussi.» Je suis ouvert à en savoir plus sur qui je suis », a expliqué Monae.

Lorsque l’album Dirty Computer de Monae est sorti, l’artiste a dit à Rolling Stone que l’album était là pour aider les gens à se réconcilier avec eux-mêmes «Je veux des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes non binaires, gays, hétéros, queer qui ont du mal face à leur sexualité, face au sentiment d’ostracisme ou d’intimidation pour être simplement leur moi unique, pour savoir que je vous vois. Cet album est fait pour vous. Soyez fiers », a déclaré Monae.

Janelle Monae sort non binaire

Depuis sa sortie en tant que pansexuelle, Janelle Monae a révélé qu’elle s’identifiait également au genre non binaire.

Monae a retweeté un post qui disait: Il n’y a absolument rien de mieux que de vivre en dehors du genre binaire. #IAmNonbinary. “Bien que Monae n’ait pas ajouté de détails supplémentaires, il semblait clair aux fans que c’était Monae qui sortait comme non binaire.

Le genre non binaire fait référence aux personnes qui ne se définissent pas exclusivement comme des hommes ou des femmes – leurs sentiments personnels à propos de leur propre genre ne tombent pas dans les options binaires autrement limitantes que beaucoup attribuent. Il est utile de penser aux individus non binaires comme existant sur un spectre de genre, par opposition au “a” ou “b” qui vient avec une identification exclusivement masculine et féminine.

Les fans réagissent aux nouvelles

Janelle Monae | Marcus Ingram / . pour Belvedere Vodka

Les fans ont été favorables et ravis d’entendre Janelle Monae sortir du genre non binaire. Les réactions ont été rapides sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont demandé à Monae de spécifier leurs pronoms afin qu’ils puissent se référer correctement à Monae.

Un utilisateur a écrit: «ALEXA PLAY DIRTY COMPUTER À 100% DE VOLUME PENDANT QUE J’AI HEUREUX DE CRIER UN PEU.»

Un autre fan a ajouté: “[You] sont une véritable inspiration et je vous adore pour vivre votre vie exactement comme vous le vouliez. »

Alphonso David de la campagne des droits de l’homme a tweeté:[Y]notre visibilité ne pourrait être plus importante. Merci pour votre courage et votre honnêteté. Nous vous soutenons !!! ”

«Parce que vous avez pris la parole aujourd’hui, une personne a été sortie de l’obscurité d’avoir peur, d’être invisible et incertaine de son identité dans une société qui déteste les personnes LGBTQ +. Merci d’être une voix pour ceux qui trouvent la leur et de partager publiquement quelque chose d’intime », a ajouté un autre utilisateur de Twitter.