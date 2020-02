Ja’net DuBois meurt: Willona Woods de Good Times est morte à 74 ans

Ja’net DuBois, mieux connue pour son rôle de Willona Woods de Good Times, est décédée mardi à l’âge de 74 ans, rapporte TMZ. Aucune cause de décès n’a été révélée.

DuBois est devenu célèbre en tant que voisin de Floride et de James Evans dans la sitcom susmentionnée Norman Lear, qui s’est déroulée de 1974 à 1979. Elle a également co-écrit et chanté la chanson thème emblématique de Jeffersons «Movin’ On Up ».

En décembre dernier, Woods a retrouvé ses coéquipières de Good Times Bernnadette Stanis (qui a joué Thelma) et Jimmie Walker (J.J.) lors de l’émission spéciale ABC Live in Front of a Studio Audience. (Le vétéran de la série Fellow, John Amos, a également participé à la spéciale, avec Viola Davis et Andre Braugher dans une recréation de l’épisode classique de Good Times “The Politicians”.)

En plus de Good Times, DuBois a joué Ma Bell dans la parodie du film de blaxploitation de 1989 de Keenen Ivory Wayans, I Gonna Git You Sucka. Elle est également revenue dans la sitcom des années 90 The Wayans Bros. en tant que grand-mère Ellington, et a donné la parole à Mme Avery dans la série animée The PJs – un rôle qui lui a valu deux Emmy Awards Primetime pour une performance de voix-off exceptionnelle.

D’autres crédits télévisés comprenaient des épisodes de A Different World, Crossing Jordan, ER, Everybody Loves Raymond, The Facts of Life, The Golden Palace, Home Improvement, The Love Boat, Moesha, Cold Case et Touched by an Angel.