Jar Jar Binks revient dans la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor

Une nouvelle rumeur indique que le célèbre personnage préquel de Star Wars, Jar Jar Binks, reviendra pour la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

La rumeur nous vient de Making Star Wars.net qui indique que Jar Jar Binks revient. L’écrivain souligne qu’il ne s’agit que d’un premier rapport mais que les premiers travaux CGI pour le personnage sont en cours. De plus, il y aurait une scène où Obi-Wan Kenobi et Jar Jar Binks d’Ewan McGregor parleraient du passé. Le site n’a pas précisé l’ampleur du rôle que Jar Jar Binks jouera dans la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor ni si Ahmed Best reviendra dans ce rôle.

Jar Jar Binks est quelque chose d’un personnage tristement célèbre dans l’univers Star Wars. Le personnage a été introduit pour la première fois dans Star Wars: Épisode I-La menace fantôme où il a rencontré Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor pour la première fois. Le personnage n’a pas été bien reçu par les fans et a été cité comme l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le film n’a pas fonctionné et a fait l’objet de moquerie et de ridicule. Il est apparu à nouveau dans Star Wars: Épisode II-Attaque des clones et Star Wars: Épisode III-La revanche des Sith dans des rôles beaucoup plus petits. Jar Jar Binks serait un personnage récurrent de la série télévisée animée Star Wars: The Clone Wars où ses apparitions étaient mieux accueillies. La dernière apparition canon de Jar Jar Binks était dans la série de romans Star Wars Aftermath où il est devenu un clown pour divertir les enfants dans le monde post-Star Wars: Le retour du Jedi. Peut-être que la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor lui donnera un meilleur départ.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux de voir que Jar Jar Binks reviendra dans l’univers de Star Wars en live-action? Quel rôle jouera-t-il dans la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La série Obi-Wan Kenobi de Disney mettant en vedette Ewan McGregor sera la troisième série Star Wars en direct de Disney House pour Disney Plus. Il sera réalisé par Deborah Chow et écrit par Hossein Amini. Comme toujours, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, produira.

Source: Making Star Wars.net

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

