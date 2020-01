Jar Jar Binks sera dans le spectacle Disney + Obi-Wan Kenobi – / Film

Ressemble à Ewan McGregorObi-Wan Kenobi rencontrera un visage familier dans sa prochaine série Disney +. Une nouvelle rumeur prétend que Jar Jar Binks, peut-être le personnage le plus détesté des préquelles de Star Wars de George Lucas, va apparaître dans le nouveau spectacle – et cette fois, Jar Jar aura une barbe.

Cette rumeur vient de Making Star Wars, un site qui a généralement de très bons antécédents en ce qui concerne les scoops de Star Wars. Mais prenez cela avec un énorme grain de sel pour le moment – le site souligne que le tournage de la nouvelle série n’a pas encore commencé, alors ils traitent eux-mêmes cette histoire comme une rumeur pour le moment.

«On me dit que« Ben »Kenobi croise la route avec son vieil ami de Naboo, Jar Jar Binks», écrit Jason Ward de MSW. «Les premiers travaux ont été menés pour le retour de CGI Gungan à Star Wars. Jar Jar a une barbe pour refléter où il a été et à quoi ressemble sa vie depuis qu’ils ont tous été trompés par un grand mensonge qui a inauguré le premier empire galactique… On m’a dit qu’il y a une séquence où le barbu Jar Jar Binks et Obi -Je veux parler du passé. “

Bien que nous tenions à souligner à nouveau que cela n’a pas été confirmé, je ne serais pas surpris si Lucasfilm décidait d’aller dans cette direction. Il y a un énorme contingent de fans qui ont grandi en aimant les préquelles, et cela ressemble à cette version de Jar Jar Binks – une évolution barbue et peut-être blasée et découragée du personnage – pourrait faire beaucoup pour “racheter” l’acolyte hyper ennuyeux aux yeux de ceux qui le détestent. Alors que Star Wars a généralement un ton quelque peu léger, je peux facilement imaginer Jar Jar en jetant quelques-uns en arrière avec Obi-Wan et déplorant le fait qu’il ait aidé par inadvertance à faciliter la montée de l’Empire, provoquant des quantités incalculables de destruction dans la galaxie. C’est beaucoup à mettre sur les épaules d’un seul Gungan.

Will acteur Ahmed Best être de retour pour reprendre le rôle de Jar Jar? Il n’y a pas encore de mot à ce sujet, mais après des années de lutte contre la dépression lui-même grâce à une attaque de traitement négatif de la part de «fans» qui ne peuvent pas distinguer la fiction de la réalité, il revient déjà dans la famille Star Wars en tant qu’hôte d’un jeu. spectacle intitulé Star Wars: Jedi Temple Challenge. Peut-être que les horaires de tournage de ces productions lui permettront d’apparaître dans les deux?

La réunion entre Jar Jar et Obi-Wan a-t-elle lieu sur Tatooine? Comment les gungans poussent-ils les poils du visage? Jar Jar a-t-il abandonné son triste travail de clown de rue? Restez à l’écoute pour voir si nous le découvrons.

