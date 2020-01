Jar Jar Binks va-t-il faire partie de la série Disney + Kenobi?

Lucasfilm travaille déjà sur la nouvelle série Star Wars Disney +, mettant en vedette Obi-Wan Kenobi et selon la dernière rumeur de Making Star Wars, la série inclura le retour de Jar Jar Binks.

Selon la rumeur, les travaux ont déjà commencé sur le CGI nécessaire pour amener Jar Jar Binks sur nos écrans. Le personnage aura désormais une barbe pour refléter le temps écoulé depuis la dernière fois que nous l’avons vu. Et la scène verra Obi-Wan et Jar Jar discuter du passé.

On ne sait pas si l’acteur de la voix d’origine, Ahmed Best, reprendra le rôle, car il a eu des problèmes majeurs avec le jeu du personnage lors de la sortie de “A Phantom Menace”. Mais il a fourni sa voix au personnage dans la plupart des épisodes de “Clone Wars” et de plusieurs jeux vidéo Star Wars. Il reviendra dans l’univers de Star Wars avec un nouveau jeu-questionnaire intitulé «Jedi Temple Challenge», qui arrivera à Disney + en 2020.

Cette série devrait rapprocher les trilogies originales et préquelles, comme son ensemble 8 ans après les événements de “La vengeance des Sith” et 11 ans avant les événements de “A New Hope”. Aucune date de sortie n’a encore été révélée pour la série Obi-Wan Kenobi, mais elle sera réalisée par Deborah Chow, qui a récemment réalisé un épisode de “The Mandalorian”.

Encore une fois, prenez cette rumeur avec une pincée de sel, car les choses pourraient changer, car il y a beaucoup de spéculations sur la façon dont cette série se connectera aux événements après “Solo: Une histoire de Star Wars”.

Mais aimeriez-vous voir Jar Jar Binks dans la nouvelle série Obi-Wan Kenobi?

