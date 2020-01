Jared Harris dit qu’il n’est pas le méchant Spider-Man Octopus

La star de Morbius, Jared Harris, dit qu’il ne joue pas le méchant Spider-Man, Docteur Octopus, dans le prochain film de Jared Leto.

Il y a beaucoup de mystère autour du prochain film dérivé de Spider-Man. Les fans ont été choqués de voir Michael Keaton apparaître à la fin de la bande-annonce du film pour une apparente apparition en tant qu’antagoniste de Spider-Man Adrain Tooms, alias The Vulture. Certains ont émis l’hypothèse que cela pourrait mettre en place un film Sinister Six potentiel que Sony essaie de réaliser depuis un certain temps maintenant. Plus intéressant, certains ont même émis l’hypothèse que Morbius pourrait organiser une apparition du méchant Spider-Man, le docteur Octopus.

Un autre mystère entourant Morbius est le rôle de Jared Harris. Le nom de son personnage n’a pas été révélé et certains ont émis l’hypothèse que Jared Harris pourrait, en fait, incarner le méchant Spider-Man, le docteur Octopus. Malheureusement pour nous tous, Jared Harris a déjà abattu cette idée du Docteur Octopus.

Tout en parlant à Variety, on a directement demandé à Jared Harris s’il jouait l’antagoniste de Spider-Man, le docteur Octopus. La star de Morbius a carrément nié qu’il jouait au Docteur Octopus bien qu’il ait dit qu’il aimait l’imagination des fans:

“Non. J’adore l’imagination des fans, c’est excitant pour moi de penser à l’imagination des fans. Mais ouais non, ce n’est pas le cas. “

Quel personnage pensez-vous que Jared Harris joue dans Morbius? Pourrait-il encore, en fait, jouer le méchant Spider-Man, le docteur Octopus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Morbius:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Le Morbius de Jared Leto sortira en salles le 31 juillet 2020.

Source: Variété

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC