Jared Kushner, Wells Fargo & More – / Film

Au cas où vous auriez besoin d’un autre rappel de la façon dont le monde de l’entreprise peut être corrompu et carrément mauvais, voici Argent sale saison 2. La série «offre une vue rapprochée et personnelle des histoires inédites de scandales, de malversations financières et de corruption dans le monde des affaires», et cette nouvelle saison présente des visages familiers et détestés – comme Jared Kushner, fils -de-droit au président des États-Unis, et l’inspiration possible pour Brahms de Brahms: The Boy 2. Regardez la bande-annonce de la saison 2 de Dirty Money.

Bande-annonce de Dirty Money Season 2

Dirty Money est une série de docu qui se penche sur la corruption, la cupidité et toutes les autres choses terribles et écrasantes qui se passent dans le monde. Il est important de souligner ce genre de choses, mais ça devient déprimant. La série est issue de Jigsaw Productions et est produite par Executive Alex Gibney, Meghan O’Hara, Stacey Offman et Richard Perello. Les co-producteurs exécutifs sont Isaac Bolden, Brad Hebert, et John Turner. Voici les sujets des épisodes de cette saison, ainsi que qui dirige quoi:

La roue du chariot (Réalisé par Dan Krauss): Ceci est l’histoire de la façon dont l’une des institutions financières les plus vénérées du monde, Wells Fargo, est venue à la croissance plus que presque toute autre mesure – et comment cet énorme moteur de croissance a favorisé une culture nocive qui a conduit les employés de commettre l’un des épisodes de fraude à la consommation les plus flagrants de l’histoire des États-Unis.

L’homme au sommet (Réalisé par Zach Heinzerling): Un aperçu de la façon dont des milliards de dollars d’un fonds souverain malaisien – connu sous le nom de 1MDB – ont été utilisés pour remplir les poches d’une distribution internationale d’acteurs puissants, y compris des célébrités hollywoodiennes, des dirigeants de Goldman Sachs et les plus hauts membres du gouvernement malaisien. Comprend un rare sit-down avec l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak.

Slumlord Millionaire (Réalisé par Dan DiMauro et Morgan Pehme): Dirty Money tire le rideau sur les pratiques immobilières de Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président Trump, en mettant l’accent sur les locataires qui ont osé révéler la vérité sur l’empire immobilier de Kushner.

Or sale (Réalisé par Stephen Maing): suit le cycle de vie de l’or des cartels illégaux d’Amérique du Sud, jusqu’aux institutions financières américaines et aux produits de consommation comme nos téléphones portables – et les vies et les moyens de subsistance dévastés en cours de route.

Guardians, Inc. (Réalisé par Kyoko Miyake): Le système de tutelle de l’État est un moyen déchirant, peu connu et parfaitement légal d’exploiter les personnes âgées vulnérables. Ceux qui, contre leur gré, tombent sous tutelle peuvent voir leurs avoirs saisis, leurs comptes bancaires gelés et même leurs maisons emportées – les éloignant souvent de familles aimantes qui essaient d’aider. Dirty Money explore les affaires brutales de la tutelle judiciaire, une pratique qui se transforme souvent en corruption et exploitation légales dans un besoin désespéré de surveillance et de responsabilité.

Point Comfort (Réalisé par Margaret Brown): Dirty Money plonge profondément dans l’un des plus grands producteurs de plastiques au monde – FormosaPlastics. Cette histoire est une histoire de malversations d’entreprise, de réglementation, d’industrie et de science. Cela remet en question des hypothèses plus profondes considérées comme acquises – que notre FDA est là pour nous protéger, que l’EPA sait ce qu’elle réglemente et que les plastiques dans nos vies nous rendent la vie plus facile.

Recherchez Dirty Money season 2 sur Netflix sur 11 mars 2020.

