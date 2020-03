Jared Leto, dévoile la première affiche officielle de son personnage Morbius | Instagram

Morbius sera le nouveau film de merveille Dans lequel il sera joué par Jared Leto, malgré le fait qu’une bande-annonce ait déjà été publiée, une image du personnage caractérisé a également été récemment montrée.

Peut-être l’un des acteurs les moins utilisés de l’industrie cinématographique depuis son rôle de Joker dans CD Comics pourrait faire une reprise spectaculaire avec son nouveau film. Morbius de l’univers Marvel.

Appelé le vampire vivant Morbius, il était auparavant humain, un scientifique nommé Dr. Michael MorbiusLa première fois que ce personnage est apparu, c’était en tant qu’antagoniste de “l’homme araignée étonnant”.

Bien qu’au début, le personnage était un voyou de terreur, il est devenu peu à peu un personnage mélancolique et dur, mais dans sa propre série et d’autres titres, il était un anti-héros .

La première affiche du film Morbius Cela a provoqué une grande émotion pour les fans de ce personnage et de l’acteur car cela deviendrait une sorte de vengeance entre lui et DC Comics Eh bien, il y a eu beaucoup de discussions sur son Joker, qui, même si beaucoup l’ont aimé, on pensait que dans le film on ne lui a pas rendu justice parce qu’il avait une apparence très courte.

Les fans de Leto sont enthousiasmés par chaque avant-première du film montré. L’exemple clair était les internautes partageant la nouvelle affiche du film sur Twitter le nouveau service de microblogging.

Le film Morbius est réalisé par Daniel Espinosa et présente des performances de Jared Leto comme Michael Morbius le personnage principal, Matt Smith comme Loxias Crown, Adria Arjona comme Martine Bancroft, Jared Harris comme mentor du protagoniste, Al Madrigal comme Alberto Rodríguez, un agent du FBI et Tyrese Gibson comme Simon Stroud.

La première bande-annonce est sortie du 13 janvier Nous attendons la seconde après la présentation de l’affiche officielle, j’espère qu’il ne faudra pas longtemps pour profiter de ce film.

