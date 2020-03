Jared Leto ne connaissait pas le coronavirus parce qu’il méditait

Il est presque inévitable d’entendre parler du coronavirus en ce moment, car pratiquement une grande partie du monde est en quarantaine pour éviter l’énorme contagion. Le monde du divertissement n’en a pas été épargné, car au-delà du retard des premières de certains films comme No Time To Die ou A Quiet Place Part II, certaines célébrités ont contracté le virus comme Tom hanks et son épouse Rita Wilson, Idris Elba, Olga Kurylenko et même lui-même Kristofer Hivju Game of Thrones ne sont que quelques-uns des noms qui ont été touchés, mais il semble que d’autres aiment Jared Leto ils apprennent simplement la pandémie.

Ce n’est pas une blague et bien que vous ne le croyiez pas, l’acteur et chanteur de 30 Seconds To Mars dit qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans le monde avec cette pandémie. Grâce à son compte Instagram, Leto a déclaré qu’il venait de rentrer d’une retraite de méditation silencieuse de 12 jours dans le désert et qu’il était déconnecté de tout ce qu’il ne savait jamais ce qu’était le coronavirus et ce qu’il faisait..

Selon ce qu’il a dit, ils lui ont demandé de se connecter avec son côté le plus spirituel, il a dû éteindre tous ses appareils mobiles, y compris son téléphone portable. À la fin de ces 12 jours de méditation, Jared est revenu à la réalité, mais quand il a allumé son téléphone, il était hors de portée car il avait visiblement été bombardé d’informations sur le coronavirus, rompant ainsi la paix qu’il avait acquise au cours des deux dernières semaines.

Si vous ne nous croyez pas, Consultez ci-dessous le message que Jared Leto a partagé avec tous ses fans, racontant comment il a découvert le coronavirus:

Voyant que la situation mondiale est compliquée, il a écrit dans son message à tous ses fans de rester en sécurité à la maison et de suivre les recommandations. En tant que tel Voici ce que Jared Leto a écrit:

“Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’extérieur de l’établissement. Hier, nous sommes sortis dans un monde très différent, un monde qui a changé pour toujourse. Époustouflant, c’est le moins qu’on puisse dire. Je reçois des messages d’amis et de famille du monde entier et je me renseigne sur ce qui se passe. J’espère que vous et la vôtre vont bien, j’envoie une énergie positive à tout le monde. Restez à l’intérieur, restez en sécurité. “

Quand nous avons pensé que chacun des habitants de cette planète savait déjà ce qu’était le coronavirus béni et qu’il agissait, Jared arrive pour démontrer le contraire et nous dire Décollez, j’y vaisJiar jiar jiar.