Jared Leto partage la recherche sur «Morbius» lors des reprises

Sur le tournage de Morbius, Jared Leto a partagé une image de lui-même en train de faire des recherches de bandes dessinées pour le film.

La première bande-annonce de Morbius de Jared Leto a révélé que le prochain film de Sony Marvel comportera quelques connexions avec la série Spider-Man de Marvel Studios. La grande surprise a été Adrian Toomes de Michael Keaton parlant à Michael Morbius de Jared Leto à la fin de la bande-annonce. Il y a aussi une image de Spider-Man vue avec “Murderer” écrit dessus.

Le Morbius de Jared Leto fait actuellement des reprises à Los Angeles et un autre œuf de Pâques Spider-Man a été repéré. Sur les récentes photos de tournage, nous voyons Michael Morbius de Jared Leto passer devant un bus avec un journal Daily Bugle qui a pour titre: «Où est Spider-Man? recherche de livres en lisant Legion of Monsters # 1. Vous pouvez voir le récent article de Jared Leto sur Morbius ci-dessous.

🤓Recherche. Retour sur le plateau #MORBIUS @MorbiusMovie pic.twitter.com/OZSOf4mlgD

– JARED LETO (@JaredLeto) 11 février 2020

De quelles bandes dessinées de Morbius espérez-vous que le film s’inspire? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du Morbius de Jared Leto:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Morbius sortira en salles le 31 juillet 2020.

Source: Twitter

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.