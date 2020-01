Jarl Borg méritait-il son destin? – Les fans pèsent

Il y a eu de nombreux personnages incompris dans la série Vikings et l’un d’eux est certainement Jarl Borg (Thorbjørn Harr). C’était un Jarl du Gotaland qui est entré en contact avec Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) lorsque le roi Horik (Donal Logue) a demandé à Ragnar de lui parler. Borg méritait-il le sort ultime qu’il a reçu? Lisez la suite pour savoir ce que les fans disent de la situation.

Un différend pour les âges

Thorbjorn Harr | Stefania D’Alessandro / WireImage

Ragnar s’implique au nom d’Horik en raison de conflits entre lui et Jarl Borg. Borg convainc Rollo (Clive Standen) de combattre son frère Ragnar et une bataille se déroule entre Horik et les hommes de Ragnar contre les hommes de Borg avec Rollo. Finalement, Rollo se rend et Borg et Horik se mettent d’accord.

Des années plus tard, Jarl Borg se présente pour faire un raid avec Ragnar et Horik et il est

se détourna. Quand Ragnar est parti piller, Borg attaque Kattegat et le prend

plus pour lui-même. Finalement, Ragnar récupère sa maison, mais pas avant de décider

qu’il rembourserait Borg pour ce qu’il a fait.

Attiré par la perspective d’un raid, Borg retourne à Kattegat une fois de plus, mais il finit par être sanglant par Ragnar pour sa trahison. C’est une mort vraiment horrible et les fans se demandent si Borg mérite son sort.

Certains fans pensent que Jarl Borg “ne voulait que faire un raid”

“Horik et Ragnar ont fait un raid avec Jarl

Borg puis ils s’en retirent à la dernière seconde », a reddit

a expliqué l’utilisateur. «Horik et Ragnar ont eu tort de rompre l’accord.

Jarl Borg attaque Kattegat et Ragnar le reprend finalement. Horik et

Ragnar demande ensuite à Borg de se joindre à eux pour effectuer un raid à nouveau, mais Ragnar astuces et

exécute Borg par l’aigle de sang. Jarl Borg a été lésé deux fois et ne voulait que

faire un raid avec eux, mais il est en quelque sorte considéré comme un méchant. “

Borg aurait dû attaquer le roi Horik, pas Ragnar Lothbrok

D’autres fans pensent que Jarl Borg aurait dû prendre son problème avec

Horik, pas Ragnar, qui faisait juste les enchères d’Horik. “Le bœuf de Borg était vraiment

jamais avec Ragnar mais Horik à la place », a écrit un autre utilisateur de Reddit. “Il devrait

ont attaqué le Danemark et non Kattegat. Je ne pense pas que son attaque contre Kattegat ait été

justifié et parce qu’il a tué beaucoup de gens de Ragnar et conduit la famille de Ragnar

hors de leur maison, il méritait l’aigle de sang. “

Les téléspectateurs pensent que Jarl Borg ne pouvait pas faire confiance et devait être traité

Ragnar ne se sentirait plus jamais en sécurité s’il n’avait rien fait

à propos de Borg. Il est déjà parti une fois et Jarl Borg a repris sa maison, donc bien sûr

il voulait se venger selon certains fans.

“Oui Horik et Ragnar avaient tort, et quand Borg

représailles en prenant Kattegat pendant que Ragnar était parti, ils ont vu comment Borg agit

face à la faiblesse des autres », a expliqué un utilisateur. «On ne pouvait pas faire confiance à Borg

à l’avenir parce qu’il a attaqué quand Kattegat était faible. Quelque chose devait être

fait ou bien Ragnar ne se sentirait plus en sécurité de quitter la maison à nouveau avec la menace

menace de Borg sur sa tête. “

Les fans disent qu’il n’est pas un méchant

Certains téléspectateurs ne voient pas du tout Borg comme un méchant et ne le voient pas

pense qu’il est vraiment vu par les autres comme un dans la série. Il en parle encore

et clairement respecté dans une certaine mesure, même après ce qui s’est passé entre lui

et Ragnar.

“Je dirais qu’il n’est pas vraiment considéré comme un méchant”, a reddit

utilisateur envisagé. «Les gens parlent toujours de lui avec respect jusqu’à la saison

5. Bien sûr, Ragnar ne l’aimait pas, mais c’est parce qu’il a tenté de tuer

famille. Honnêtement, je pense que c’est la seule raison pour laquelle Ragnar l’a tué. »

Les téléspectateurs ont des sentiments mitigés à propos de Jarl Borg et de ses actions.

Méritait-il son sort? C’est clairement discutable d’entendre les fans le dire.