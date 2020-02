Jason Blum ferait une suite de sortie, mais seulement avec Jordan Peele

Il est partout, n’est-ce pas? Je pense que j’ai écrit 3 fois sur lui la semaine dernière. L’homme dont je parle est bien sûr Jason Blum; producteur, chaman, philanthrope. Blum a joué un rôle dans de nombreux films en tant que maître des horreurs chez Blumhouse Production, dont l’un a connu un succès retentissant en 2017 Sortez.

Comme toujours avec un gros succès, la clameur pour plus frappe à la porte (assez avec les rimes). Alors, Blum serait-il intéressé à faire une suite? La réponse est oui, mais avec une mise en garde. Pas sans Jordan Peele. C’est ce qu’il a dit à Bloody Disgusting dans cet extrait, au moins:

«Je le ferais en une seconde. Mais c’est entièrement à la Jordanie [Peele]. Je ne pense pas qu’il ait de plans pour ça. J’adorerais faire plus de films Get Out mais il… permettez-moi de dire cela de manière très précise: j’aimerais faire plus de films Get Out avec Jordan… Si quelqu’un d’autre voulait faire un film Get Out, cela ne m’intéresserait pas. Et Jordan en ce moment ne fait plus de films Get Out. Il n’y aura donc pas d’autre sortie de quoi que ce soit. »

Peele a réalisé le premier, et à ce jour uniquement le film Get Out, et cela témoigne de ses prouesses créatives – et de l’intégrité de Blum – que ce dernier n’est pas intéressé par un Get Out 2 sans la présence du premier derrière la caméra. Bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles pour ceux qui veulent le voir, je suppose. Bon parce que le désir est là de la part de Blum, mauvais parce qu’en ce moment, Peele semble intéressé par d’autres projets. Examinons celui-ci sur la glace pour le moment.

En attendant, vous devrez vous contenter de la richesse franchement massive du matériel que Blum a produit en l’absence de Get Out 2. L’année dernière seulement, il a sorti neuf films. Neuf. N’inclut pas la vidéo directe sur vidéo Prey qui a eu une critique positive sur six. Mais reste. Neuf films, dont Glass, Black Christmas et Us, pour n’en nommer que quelques-uns.

Je ne peux pas parler de leur qualité (parce que je n’en ai vu aucun, critique de cinéma compétent que je suis), mais il doit sûrement y avoir de bonnes choses là-dedans. Déposez un commentaire si vous pouvez confirmer cette hypothèse, ou la nier, cela fonctionne pour moi. Une suite à Sortez regarde un peu loin quelle que soit la réponse.

