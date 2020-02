Jason Blum taquine à grande échelle pour «Halloween tue»

Le chef de Blumhouse, Jason Blum, a récemment taquiné Halloween Kills et il semble que ce sera le plus grand film de la franchise.

Blumhouse a repris la franchise Halloween après quelques redémarrages du cinéaste Rob Zombie. Halloween de 2018 était également une suite directe du film original. Étant donné le dernier succès d’Halloween, Jason Blum et Blumhouse mettent en place deux suivis: Halloween Kills and Ends.

Halloween Kills et Ends ont terminé la production avec le premier épisode qui sortira en salles plus tard cette année. On ne sait pas grand-chose sur les films à venir, mais la franchise est connue pour être à petite échelle comme la plupart des films d’horreur. Jason Blum a révélé à Too Fab que Halloween Kills pourrait être plus grand que ce que beaucoup de gens prévoyaient:

«Halloween Kills est un très gros film. Je peux te dire ça. La toile de Halloween Kills est très grande. »

Voici le synopsis officiel de l’Halloween 2018:

Cela fait 40 ans que Laurie Strode a survécu à une attaque vicieuse du tueur fou Michael Myers le soir de l’Halloween. Enfermé dans une institution, Myers parvient à s’échapper lorsque son transfert en bus tourne mal. Laurie fait maintenant face à une épreuve de force terrifiante quand le fou masqué revient à Haddonfield, Illinois – mais cette fois, elle est prête pour lui.

Réalisé par David Gordon Green et produit par Jason Blum, Halloween Kills met en vedette Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Dylan Arnold, Charles Cyphers, Nancy Stephens, Nick Castle et James Jude Courtney.

Halloween Kills devrait sortir dans les salles le 16 octobre 2020, tandis que Ends arrivera le 15 octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de la franchise Halloween de Jason Blum!

Source: Trop Fab

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.