Jason Blum taquine que “Halloween tue” est “un très grand film”; “La toile est très grande”

Nous ne pouvons pas imaginer que ce sera trop long avant d’obtenir une sorte de teaser ou au moins la première image officielle de cette année. Halloween tue, mais en attendant, tout ce que nous avons vraiment à rapporter, ce sont les différentes choses que le casting et l’équipe ont dit lors des interviews. Et voici une intéressante pour vous aujourd’hui, qui vient via Too Fab et leur chat avec Jason Blum.

Nous ne dirions pas nécessairement que les films d’Halloween sont de très grande envergure, avec les deux qui font partie de cette chronologie particulière centrée sur une petite ville et une bataille entre un tueur masqué et son plus grand adversaire, mais Blum a été invité à petite allumette de Halloween Kills et il est intéressant de noter qu’il a décrit le film à venir comme étant «gros».

“Halloween Kills est un très gros film”, a déclaré Blum à Too Fab. “La toile de Halloween Kills est très grande.”

Vraisemblablement, Blum fait référence à la portée de la suite d’octobre, qui devrait ramener plusieurs personnages du film original dans le giron. Anthony Michael Hall joue Tommy Doyle, tandis que Kyle Richards reprend le rôle de Lindsey Wallace, Nancy Stephens est de retour en tant qu’infirmière Marion Chambers et Charles Cyphers est de retour en tant que shérif Brackett.

Maintenant que la scène est prête et que Halloween (2018) a été un énorme succès au box-office, il va de soi que la suite sera plus grande, plus folle et, nous ne pouvons qu’espérer, encore mieux.

Halloween Kills arrivera dans les salles le 16 octobre 2020 suivi de Halloween se termine le 15 octobre 2021, avec David Gordon Green retour pour réaliser les deux films.