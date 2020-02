Jason Davis, doubleur de ‘La banda del patio’, décède à 35 ans

L’acteur Jason Davis, connu pour avoir donné la parole à Mikey Blumberg dans «The Courtyard Band», Il est décédé à 35 ans, comme le souligne The Hollywood Reporter. Sa propre mère, Nancy Davis Rickel, a rendu public le décès, survenu le dimanche 16 février: “Je suis dévasté de partager la tristesse de ma vie: mon fils Jason Davis est décédé ce matin à Los Angeles. “

Jason Davis avec Mikey, son personnage de ‘The Band of the Courtyard’

“Jason avait un cœur d’or et un grand enthousiasme pour la vie. Il avait un esprit attentionné avec toutes les personnes qui le connaissaient. Il aimait ses amis et sa famille avant tout. Nous demandons que la vie privée prenne le temps de pleurer votre perte “, explique Nancy Davis dans le communiqué, dans lequel la cause du décès n’est pas détaillée, qui reste pour l’instant un mystère.

Au cours de la saison 2010-11, Davis est apparu sur «Celebrity Rehab With Dr. Drew» pour parler ouvertement de sa toxicomanie. Ces dernières années, il a été plongé dans son rétablissement, arrivant à fonder Cure Addiction Now, une organisation dédiée à la recherche de thérapies avec lesquelles non seulement aider à la désintoxication, mais à la récupération à long terme.

Récréation éternelle

Pendant six saisons, Jason Davis a été la voix originale de Mikey dans «The Courtyard Band», dont la diffusion a eu lieu entre 1997 et 2001. Dans les années 1990 aussi apparu sur des sitcoms comme ‘Dave’s World’ ou ‘Roseanne’ et avait de petits rôles dans des comédies cinématographiques telles que “Rush Hour” et “The Sausage Fighting”. Au siècle actuel, il a eu des papiers de peu d’impact, bien que avant sa mort, il travaillait sur le développement de «The Two Jasons».

.