Jason DeRulo montre ses accessoires les plus chers sur "Insane Jewelry Collection"

Jason Derulo a ouvert sa valise avec bling.

Maintenant que tout le fiasco «anaconda» est réglé concernant Jason Derulo et sa photo de seins nus qu'il a partagée sur Instagram qui a été retirée après avoir été jugée trop inappropriée, le chanteur de «Swalla» a maintenant fait son chemin vers les bureaux de GQ pour montrer son Collection de bijoux insensés. Jason est vu assis avec une valise qui éclate avec ses pièces aveuglantes et commence par présenter sa montre en or rose qu'il a obtenue pour une occasion très spéciale.

Matthias Nareyek / . "J'ai effectivement joué en Arabie saoudite lors du premier concert de l'histoire où des femmes et des hommes pouvaient être dans le public en même temps", a-t-il déclaré. "C'était la première fois que cela se produisait et ce fut une expérience émotionnelle." La montre unique en son genre, dont il est tombé amoureux sur la base de l'artisanat, était un régal pour lui-même pour le morceau d'histoire dans lequel il était impliqué. Ailleurs dans la vidéo, Jason était fier de montrer sa chaîne Black Panther, une bague d'abeille de son ex-petite amie et ses boucles d'oreilles "suspendues" qu'il berce depuis deux ans. "La mode est recyclée et c'est le moment de ramener certaines choses et j'ai pensé qu'il était temps", a-t-il expliqué. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=5c-TPNBaSXQ [/ intégré]