Jason Isaacs incarne le pilote CBS «Good Sam» en tant que père de Sophia Bush

Sophia Bush, rencontrez votre père sur petit écran: Jason Isaacs (The OA, Star Trek: Discovery) jouera le Chicago P.D. père du vétérinaire dans le pilote de drame médical CBS Good Sam, notre site sœur rapporte Deadline.

Dans la série potentielle, un chirurgien talentueux mais étouffé (Bush) embrasse son rôle de leader après que son patron renommé et pompeux soit tombé dans le coma. Quand il se réveille et veut reprendre la chirurgie, cependant, il lui incombe de superviser cette soufflante dominatrice qui n’a jamais reconnu ses talents – et qui se trouve également être son père.

En plus de ses nombreux crédits TV, qui incluent également The Dark Crystal: Age of Resistance, Awake and Brotherhood, Isaacs est connu pour incarner Lucius Malfoy dans la franchise de films Harry Potter.

Pour suivre tous les pilotes de 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting d’Isaac.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Rochelle Aytes (Maîtres) jouera dans l’adaptation pilote The CW de The Lost Boys en tant que mère célibataire qui déménage avec ses fils de la génération Z dans sa ville natale en bord de mer, où la famille découvre qu’il y a une raison sinistre que les enfants cool locaux dorment toute la journée, fête toute la nuit, ne grandissez jamais et ne vieillissez jamais, selon la date limite.

* Coby Bell (The Gifted) a rejoint Jared Padalecki, vedette du CW, avec le redémarrage du Texas Ranger, qui est simplement intitulé Walker, par Deadline. Bell jouera le capitaine Larry James, le seul homme afro-américain du quartier général des Texas Rangers à Austin.

* Lorraine Toussaint (Orange est le nouveau noir) sera la co-vedette du pilote de redémarrage de The Equalizer de CBS en tant que tante du personnage principal de Queen Latifah, rapporte notre site partenaire Variety.

* Netflix a publié une bande-annonce de la saison 3 d’Elite, dont la première est le vendredi 13 mars.Avertissement: Il y a un gros spoiler vers la fin de la vidéo!)

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?