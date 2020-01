Jason Momoa, star d’Aquaman, a un lien surprenant avec The Batman

Les connexions coïncidentes entre les acteurs dans les films de super-héros sont plus courantes qu’improbables, et cela comprend de nombreux degrés de séparation de six à l’univers cinématographique Marvel (MCU) et DC Comics. Dans ce dernier, il y a un lien familial récent auquel personne ne pensait: Jason Momoa et Zoë Kravitz.

Lorsque Momoa a épousé Lisa Bonet il y a trois ans, Kravitz est devenue sa belle-fille, une relation qui s’est avérée beaucoup plus étroite que personne ne l’avait imaginé. Les deux sont désormais associés à DC, qui fait que tout le monde ravive la relation directe d’Aquaman avec Batman.

Quelle est la distance réelle entre l’Aquaman de Momoa et Batman à ce stade? Il n’y aurait probablement pas de croisement immédiat, mais les connexions pourraient se reconnecter une fois que Kravitz deviendrait la nouvelle Catwoman.

Jason Momoa et Zoë Kravitz sont devenus de vrais père et fille

Pour prouver à quel point Momoa est devenu proche de sa nouvelle belle-fille, les deux ont présenté la meilleure actrice ensemble dans deux catégories lors des Golden Globes le 5 janvier. C’était déjà un jumelage de dernière minute depuis qu’Octavia Spencer devait présenter Kravitz avant d’annuler en raison de maladies.

Avoir Momoa et Kravitz ensemble sur scène en tant que beau-père et belle-fille n’était pas gênant du tout… ou au moins une étape. Étant donné qu’ils ont une relation affectueuse, cela a conduit à des interactions amusantes lors de la remise du prix.

À un moment donné, Momoa a déclaré qu’il était excité de voir Kravitz comme Catwoman lorsqu’elle joue le rôle dans The Batman aux côtés de Robert Pattinson en 2021.

Bien sûr, cela les rend compétitifs pour les étoiles DC en armes. Il n’y a vraiment aucun autre lien familial comme celui-ci dans une franchise de super-héros, ce qui fait que tout le monde se demande s’il y a un moyen de relier Aquaman à l’univers Batman.

Plus Aquaman et le nouveau film de Batman pourraient faire planer DC sur Marvel

Le premier film Aquaman a fait de Momoa une star plus grande, bien que les perspectives d’une suite soient très éloignées car il ne sortira qu’en décembre 2022. C’est uniquement parce que l’acteur a été surchargé d’un million d’autres projets.

D’ici là, DC sera probablement dans un endroit plus brillant que là où ils étaient. Leur liste à venir est conçue pour plaire au décor de film de super-héros classé R, une niche qui n’est pas assez explorée.

Alors que certains sont contre le concept, cela conduit à des portraits psychologiques plus complexes comme on le voit dans le film très anti-super-héros Joker. Chez Marvel, le mode PG-13 est à peu près écrit dans la pierre puisque la formule fonctionne.

Ce n’est pas que l’Aquaman de Momoa était dans la catégorie de notes DC typique. C’était également PG-13, montrant que DC n’était pas contre d’emprunter cette voie pour certains contes de super-héros.

Y aurait-il un moyen de relier Aquaman au monde de Batman?

Nul doute que les débuts de Kravitz en tant que nouvelle Catwoman dans The Batman la transformeront en une plus grande star de cinéma. Son film sera une bonne introduction à Aquaman 2, même s’ils ont été conservés en tant que franchises distinctes.

En raison des relations familiales, y aurait-il un moyen de ramener Aquaman dans le giron de Batman? Le mélange du PG-13 et des mondes R durs serait une expérience intéressante.

Ce n’est pas qu’Aquaman n’ait pas été dans le même espace que Batman si vous incluez le caméo dans DC League Justice de 2017. De plus, il y a la vieille série animée Super Friends des années 1970 et 80.

Il pourrait y avoir une concurrence sérieuse entre les deux fans voudrait voir se disputer, conduisant à la possibilité que la belle-fille de Momoa interagisse avec lui en tant que Catwoman.

Batman de Robert Pattinson sera très différent de celui de Ben Affleck

Si une bataille entre Aquaman et Batman se produit, ce ne sera peut-être pas vraiment un concours si la version de Pattinson n’est pas aussi chamois qu’Affleck. Étant donné que Momoa est déchiré au niveau d’un lutteur de la WWE, il pourrait peut-être pulvériser le nouveau Batman qui serait une âme plus sombre et plus troublée.

Il y a de fortes chances qu’ils ne soient pas vus ensemble immédiatement. En fin de compte, Momoa et Kravitz devront peut-être rivaliser pour savoir qui fait de plus gros chiffres au box-office. Au moins, ils seront tous les deux dans des franchises cinématographiques sûres alors que DC commence à faire de sérieux efforts pour donner au MCU une course pour leur argent.