Jason Statham quitte le véhicule de Kevin Hart, l’homme de Toronto

Jason Statham quitte Kevin Hart et un homme de Toronto suspendus

Jason Statham vient de quitter L’homme de Toronto, la comédie d’action qui l’aurait associé à Kevin Hart, moins de six semaines avant le début de la production. Deadline rapporte que Statham, qui sort des tubes Cadeaux rapides et furieux: Hobbs & Shaw et Meg, avait une entente de jeu ou de rémunération et a rencontré des différences créatives avec le studio. L’étoile d’action voulait Homme de Toronto pour opter pour une cote R plus pointue, que le studio a jugée inappropriée compte tenu de la date de sortie actuelle du film de Thanksgiving.

Le rapport indique que le studio prévoit de garder Hart à bord et cherchera rapidement à trouver un remplaçant pour Statham afin de garder le film sur la voie rapide.

L’homme de Toronto utilise un cas d’identité erronée comme le point de départ du film après l’assassin le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de l’homme de Toronto, et un échec de New York City se rencontrent dans un Airbnb. Un affrontement de personnalités et un affrontement avec des tueurs meurtriers s’ensuit. Statham devait jouer l’assassin.

Patrick Hughes (Garde du corps de Hitman, colline rouge, Le garde du corps de l’épouse d’Hitman) est toujours configuré pour diriger la fonction. Le script est écrit par Robbie Fox (Jouer pour garder) d’après une histoire de Fox et Jason Blumenthal (Maîtres de l’univers).

Blumenthal produira le projet aux côtés de ses Escape Artists »(The Upside) partenaires Todd Black et Steve Tisch.

Le studio espère démarrer la production en mars, le tournage du film devant avoir lieu le 20 novembre 2020.