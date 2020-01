Jasper Mall, Wake Up, DAVE, Run This Town, The Pharmacist – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous allons à la chasse au centre commercial, réalisons pourquoi certains d’entre nous ne sont pas des gens du matin, déconstruisons un mystère politique, apprenons à connaître Lil Dicky un peu mieux et combattre une compagnie pharmaceutique.

Centre commercial Jasper

Une année dans la vie d’un centre commercial mourant.

Aucune autre ligne de connexion n’a été plus succincte ou plus captivante pour moi que les dernières nouvelles des réalisateurs. Bradford Thomason et Brett Whitcomb. The Rock-afire Explosion de 2008, County Fair, Texas de 2015 sont deux documentaires qui incarnent ce que peuvent être de grands documentaires.

Plus précisément, ces histoires ne sont pas celles où la nation a besoin d’un certain sujet exploré. Au lieu de cela, ce sont des histoires qui se sentent comme une partie oubliée, voire ignorée, de notre tissu social. Ce sont des histoires intimes d’époques et de lieux spécifiques, et je pourrais consommer ce genre de documentaires sur une boucle sans fin. La bande-annonce de Jasper Mall synthétise ces sentiments d’une époque révolue, mais elle représente un chapitre de la culture américaine qui s’estompe lentement.

Pas une seule fois dans cette bande-annonce, aucune narration ne vous dit que c’est un centre commercial mourant, ou vous dit que c’était autrefois un endroit où une communauté se réunissait pour faire du shopping, ou était un endroit central pour tant de jeunes se rencontrer, se mélanger, ou juste se promener; ils ne disent rien de tout cela, mais ça communique si bien. Sans aucun doute, l’une des meilleures bandes-annonces que j’ai vues cette année.

Réveillez-vous

Directeur Booksmart Olivia Wilde va court cette fois, et elle emmène le directeur de la photographie Mathew Libatique (Pi, Black Swan) pour le trajet.

Dans un nouveau court métrage réalisé par Olivia Wilde (Booksmart), réalisatrice nommée Gotham et Indie Spirit, Emmy a nommé Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood) dans le rôle d’une femme obligée de redécouvrir son humanité dans un monde de plus en plus numérique.

Je serai toujours fan de courts métrages et j’aimerais qu’ils soient plus abondants. Je comprends pourquoi ils ne le sont pas, mais des efforts comme celui-ci promettent un grand concept et ne prennent pas trop de temps. La bande-annonce ne renonce à rien narrativement, mais ça va, parce que ce qui est révélé ici à travers la vue et le son est plus que suffisant. La façon dont nous entrons dans ce monde est bizarre, la prémisse est curieuse, et le chaos qui s’ensuit qui construit à la fin scelle l’accord que cela vaut, quelle que soit la durée de ce court.

DAVE

Si vous n’êtes pas branché sur Lil Dicky, rejoignez le club. Et, si vous êtes, désolé, je suis en retard à la fête.

La nouvelle série de FXX DAVE est centrée sur un homme névrosé de la fin de la vingtaine qui s’est convaincu qu’il était destiné à être l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Maintenant, il doit convaincre ses amis les plus proches, car avec leur aide, il pourrait en fait convaincre le monde.

La comédie d’une demi-heure est basée sur la vie du rappeur et comédien Dave Burd, connu sous le nom de Lil Dicky sur scène.

Je ne sais pas pourquoi je suis si fasciné par cette bande-annonce, mais elle est idiosyncratique, un peu bizarre, et les enjeux semblent très faibles. Dans l’ensemble, cette série ressemble à une intrigante si, sans autre raison, pour voir si elle est aussi froide qu’elle en a l’air.

Le pharmacien

C’est le genre de mini-séries qui façonnent les cœurs et les esprits.

Un pharmacien d’une petite ville a pour mission de sauver sa communauté bien avant que l’épidémie d’opioïdes n’attire l’attention du pays.

Il est difficile de s’investir dans une histoire qui n’est pas sensationnelle, mais comme une histoire qui ressemble au morceau de fil qui a démêlé le reste du pull, c’est un bon point d’éclair. Un point d’éclair où les gens ont commencé à poser des questions, à approfondir les raisons pour lesquelles les gens se tournaient vers les opioïdes. En surface, cela ressemble à une petite histoire. Un pas en arrière, cependant, cela ressemble plus à une préquelle pour tout ce qui suivrait une fois que la famille Sackler a été prise dans le viseur culturel de notre nation.

Dirige cette ville

Réalisateur Ricky Tollman’s la première fonctionnalité semble solide comme le roc.

Un jeune journaliste et un jeune assistant politique sont empêtrés dans un scandale politique plus grand que nature alors qu’ils luttent pour naviguer dans la vie adulte. Comme tous leurs amis, Bram et Kamal ont du mal à gravir les échelons sur leurs lieux de travail respectifs: Bram dans un journal, Kamal à l’hôtel de ville. Lorsque Bram apprend un scandale impliquant le patron plus grand que nature de Kamal, il saisit le moment pour faire avancer sa carrière. Pendant ce temps, Kamal s’efforce de contenir l’histoire tout en préservant son intégrité.

Un choix inspiré pour commencer avec des citations à tirer, la bande-annonce est merveilleusement spartiate. Il y a une tension immédiate dans l’air une fois que cela commence. Cela ne décolle pas vraiment avant que nous ne soyons littéralement une minute dans cette chose, mais cette bande-annonce mijote et bouillonne toujours avec la chaleur des moments qui n’ont pas de contexte. C’est un pari audacieux, bien sûr, mais je suis fan.

