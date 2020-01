“J’avais tort et je suis désolé”

Réconciliez-vous avant qu’il ne soit trop tard.



Un jour après qu’il a été révélé que quatre victimes de l’accident d’hélicoptère qui avait coûté la vie à neuf personnes avaient été identifiées par des empreintes digitales, le bureau du médecin légiste aurait publié une déclaration partageant que tout le monde était désormais comptabilisé. “Grâce à l’utilisation de l’ADN et des empreintes digitales, le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a identifié les neuf victimes décédées dans un accident d’hélicoptère dimanche”, selon un communiqué publié mercredi 29 janvier selon Radar Online.

Harry How / Personnel / .

«Mardi, des examens corporels ont été effectués sur les neuf personnes décédées», ont-ils poursuivi. La manière de mourir a été certifiée comme un accident. “Kobe Bryant (41), Gianna Maria-Onore Bryant (13), John Altobelli (56), Keri Altobelli (46), Alyssa Altobelli (14), Sarah Chester (45), Payton Chester (13), Christina Mauser (38) et Ara Zobayan (50) ont tous tragiquement perdu la vie dans l’accident déchirant.

De nombreux proches de Kobe se sont exprimés pour exprimer leur profonde douleur, de sa femme Vanessa Bryant qui, mercredi 29 janvier, a rompu son silence à propos de la perte de son mari et de sa fille, aux copains NBA des stars du basket-ball qui continuent de réconcilier avec sa mort. TMZ a récemment discuté avec Smush Parker, l’ancien coéquipier de Los Angeles Lakers de Kobe, qui regrette la relation tendue qu’ils ont eue au fil des ans.

“J’espérais avoir l’occasion de vraiment m’asseoir ou que nos chemins se croisent afin que nous puissions avoir un dialogue physique et verbal”, a déclaré Parker. “Il y avait beaucoup de coups de feu sournois qui ont été tirés dans les deux sens et je viens … C’est dommage que je ne puisse pas avoir cette opportunité maintenant. Si je pouvais lui parler verbalement, je m’excuserais verbalement auprès de lui . Être capable de regarder un homme dans ses yeux et dire – prendre en compte ses propres fautes pour un problème est la plus grande chose qu’un homme puisse faire pour un autre homme. Regarder un homme en face et dire, vous savez quoi, j’étais mal et je suis désolé. “

En 2009, Smush a déclaré dans une interview que jouer aux côtés de Kobe sur les Lakers était une expérience “surfaite”. Plus tard, Kobe aurait dit: “Smush Parker était le pire. Il n’aurait pas dû être dans la NBA, mais nous étions trop bon marché pour payer un meneur. Nous l’avons laissé marcher.” Les coups verbaux ont laissé un impact durable dans la division entre les anciens coéquipiers, et c’est quelque chose que Smush souhaite maintenant qu’il aurait pu réconcilier avant qu’il ne soit trop tard.

Smush a évoqué des moments meilleurs avec lui-même et Kobe avant de partager qu’il espère assister aux funérailles où il pourra rendre hommage à l’icône du basket-ball déchu. Regardez son clip en entier ci-dessous.

