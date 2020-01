Javen Butler et Shari Ligons se séparent apparemment après des allégations de tricherie

Le couple de succès de Temptation Island, Javen Butler et Shari Ligons, s’est fiancé à la fin de la première saison. Ils allaient fort et ont créé un podcast ensemble jusqu’à ce que Javen accuse Shari de tricherie. Elle a ensuite affirmé qu’il avait été verbalement, émotionnellement et psychologiquement violent envers elle. En conséquence, le couple a apparemment mis fin à leurs fiançailles et s’est séparé.

Shari Ligons, majordome de Javen | Randy Shropshire

Javen Butler et Shari Ligons sur la saison 1 de «Temptation Island»

Les amoureux du lycée sont allés à Temptation Island pour que Javen Butler puisse prouver sa fidélité à sa petite amie de longue date, Shari Ligons. De plus, Shari n’a jamais eu d’amis mecs, elle voulait donc connaître des membres du sexe opposé.

À leur arrivée, Shari et Javen étaient réservés envers les autres dans leurs villas respectives mais ont lentement commencé à s’ouvrir. Javen a résisté à la tentation à plusieurs reprises et a prouvé à tout le monde ainsi qu’aux téléspectateurs qui regardaient qu’il était fidèle à sa fille.

D’un autre côté, Shari a réalisé son indépendance par rapport à Javen, et les fans ont pensé qu’elle pourrait choisir de quitter l’île célibataire. Cependant, Javen lui a proposé d’ici la fin de la saison.

Alors qu’il était actif sur les médias sociaux, le couple est resté relativement hors des médias jusqu’à leur apparition lors de la réunion de la saison 2 de Temptation Island. Les deux étaient toujours fiancés et n’avaient pas encore fixé de date de mariage.

Shari Ligons semble avoir trompé Javen Butler

Il y a neuf mois, Justin Sturm a affirmé qu’il avait rencontré Shari sur l’île. Même si le couple était proche pendant leur passage dans la série, aucune caméra n’a jamais représenté quoi que ce soit de sexuel entre les deux.

Shari et Javen n’ont jamais répondu directement à Justin, mais deux mois plus tard, Shari a tweeté: «L’incohérence est un signe d’immaturité IMO [in my opinion]. »Javen a ensuite répondu:« Vous m’avez trompé », ce qui a apparemment confirmé ces rumeurs.

Néanmoins, à en juger par leurs médias sociaux et le podcast nouvellement créé, les deux sont restés ensemble.

Javen Butler et Shari Ligons ont apparemment rompu

Le 18 janvier 2020, Shari est allée sur Instagram pour affirmer qu’elle «avait vécu la plus grande douleur de ma vie au cours de la dernière année, mais elle est restée silencieuse à ce sujet.» Elle a ouvert: «Je ne prends plus de paroles, d’émotions ou de psychologie abus de la part de quelqu’un qui est censé «m’aimer». »

Shari a conclu en conseillant à ses partisans de ne pas «se sentir obligés de rester dans une relation simplement parce que quelqu’un vous y condamne. Ça ne vaut pas le mal de tête et votre santé mentale. “

Moins d’une heure plus tard, Javen a directement répondu à Shari sur son histoire Instagram, en écrivant: «Je ne suis pas parfait, je suis désolé que vous vous sentiez comme ça. Je t’aime, mais je ne te tiens pas ici de force. Vous êtes intelligent, fort et confiant. J’espère que vous avez appris de vos erreurs, mais certaines choses prennent du temps et ne disparaissent pas simplement pour certaines personnes. Je suis là pour toi, Shari. »

La réponse de Javen confirme à nouveau apparemment les rumeurs de tricherie car il semble qu’il ait du mal à s’en remettre, même s’il l’a certes trompé à l’université. De plus, Javen et Shari ont supprimé les images de l’autre sur leurs réseaux sociaux et se sont désabonnés.

Malheureusement, il semble que le couple ait mis fin à ses fiançailles et l’appelle à quitter après presque dix ans de fréquentation.