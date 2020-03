Javi Gómez rejoint le programme pour accompagner Marta Flich les jeudis et vendredis

Javi Gómez a un nouveau projet de télévision après être passé par laSexta et Telemadrid. Le journaliste dépose «Tout est un mensonge», le programme d’information des après-midi de Cuatro. A partir du 12 mars rejoindra cet espace pour accompagner Marta Flich aux éditions de jeudi et vendredi et prendre en charge le travail d’analyse de l’actualité politique et sociale du jour.

Javi Gómez

Javi Gómez combinera son nouveau travail en tant que collaborateur de “Tout est un mensonge” avec son travail de producteur et de directeur audiovisuel publicitaire, il dit donc que c’est “un énorme défi” et ajoute que signer pour cet espace Mediaset “est une étape plus dans ma carrière, mais l’un des plus importants, car travailler dans le divertissement entre au cœur de la télévision“.

À propos de son travail dans le programme, il explique qu’il “fournira du muscle informatif, des réflexions à la table, la capacité d’analyser et découvrez en direct les détails qui sont importants pour le public et qu’ils pourraient passer inaperçus. “En outre, le journaliste qui rejoint la table de” Tout est un mensonge “montrera sa” force journalistique et sa capacité d’improvisation “.

Admirateur de la touche rebelle

Gomez, se déclare un admirateur de ce programme et souligne que ce qui attire le plus son attention, c’est “la touche rebelle, l’indépendance, la liberté de ton de” Tout est un mensonge “”. En outre, en ce qui concerne ses nouveaux partenaires, il reconnaît “avoir une faiblesse pour la capacité des comédiens du programme à introduire des commentaires acides sans perdre le rythme informatif“.

