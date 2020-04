Javier Aguirre critique les managers de la Liga MX

Mexico – Javier Aguirre a regretté la décision d’éliminer l’ascension et la chute du football mexicain.

En plus de considérer que cette situation enlève l’opportunité aux techniciens qui se posent et qui luttent pour se consolider.

«Nous devons jouer pour quelque chose, ce n’est pas l’argent, c’est être champion pour monter. Qu’est-ce qu’Alebrijes va faire de son demi-titre? », A-t-il dit.

Javier Aguirre contre ressembler à la MLS

Javier Aguirre a souligné que le fait de vouloir ressembler à la Major League Soccer (MLS) des États-Unis est une erreur, car il existe des différences entre les deux ligues.

Javier Aguirre assure qu’il est dommage que la promotion soit supprimée, il le dit d’Europe. Les meilleures ligues du monde, ont, génèrent des compétitions sportives pic.twitter.com/O5msHlLOPy – Victor & # 039; El Niño & # 039; (@victor_deportes) 20 avril 2020

«Nous ne sommes pas le MLS, il a une autre forme de croissance et ils le font. Wayne Rooney dit que la MLS n’aide pas beaucoup à la croissance, car ils prennent des joueurs comme (Zlatan) Ibrahimovic ou (Javier Hernández) Chicharito et décident pour eux “, a déclaré Aguirre à Imagen.

En plus de ce manque de compétition, le “Basque”, qui a déclaré que “l’image (du football mexicain) au niveau international n’est pas la meilleure”.

Il a indiqué que les possibilités de travail et les opportunités pour les stratèges qui veulent se faire un nom sont réduites.

Cela peut vous intéresser: Javier Aguirre ne jette pas l’éponge

“Nous ne rentrons pas tous dans la première division, il n’y a que 18 équipes et vous amenez six étrangers, il nous en reste douze et parmi eux, il y en a comme toujours, nous en avons déjà trois et nous sommes un gros bloc, ce que vous faites est un entonnoir”, a-t-il déclaré.

Pour l’instant, Javier Aguirre attend la réactivation du football espagnol à la recherche de Leganés restant en première division.

JAD

Le post Javier Aguirre critique les managers de Liga MX apparus en premier sur Siete24.