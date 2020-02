Javier Bardem et Tenoch Huerta seront Moctezuma et Cortés

Amazon Prime Video travaille sur une mini-série sur le conquérant espagnol Hernán Cortés et l’empereur aztèque Moctezuma II produite par Gael García Bernal et Diego Luna, avec Javier Bardem, qui sera également producteur exécutif. Aujourd’hui, ils ont annoncé que Tenoch Huerta et Yoshira Escárrega seront les Mexicains qui joueront Moctezuma et Marina, la Malinche.

Huerta a joué Caro Quintero dans la série NARCOS: Mexico avec Diego Luna et Michael Peña. Il a également joué un rôle clé dans BEL CANTO, réalisé par Paul Weirz et mettant en vedette Julianne Moore et Ken Watanabe. Il a été nominé cinq fois pour les prix Ariel, en plus d’apparaître dans Sin Nombre Cary Fukunaga. Il a récemment terminé des enregistrements avec un rôle de premier plan dans Borderline, le dernier épisode de la franchise The Purge.

Pour sa part, Escarrega a fait partie de productions théâtrales avec des performances notables dans Señor Clarini réalisé par Ignacio Escárcega, dans De Miguel a Cervantes réalisé par Alan Uribe Villaruel. Il fait également partie de la société de production Il m’a dit, Il a dit, je lui ai dit. Ses apparitions télévisées les plus récentes incluent des rôles dans Here on Earth, réalisé par Gael García Bernal et Dani Who. Il a également travaillé dans des longs métrages avec des réalisateurs de renom, Alonso Ruiz Palacios et Ximena Montemayor.

La série racontera «la marche inexorable et l’affrontement entre le conquérant espagnol Hernán Cortés et l’empereur aztèque, Moctezuma II, qui ont finalement conduit à l’anéantissement d’un empire et à la chute tragique d’une civilisation qui a mis des siècles à se construire et moins de deux ans à être détruite. “

Steven Zaillian sera responsable de l’adaptation du scénario de Dalton Trumbo. Zaillian et Bardem lui-même seront producteurs exécutifs avec les coprésidents de Berlin, Luna, Kirk Douglas, Grant Hill et Amblin Television, Darryl Frank et Justin Falvey.

