Javier Barden et Elle Fanning Star – / Film

«Deux routes divergeaient dans un bois jaune», écrit Robert Frost dans son célèbre poème. “Et désolé de ne pas pouvoir voyager les deux.” Le poème bien-aimé de Frost réfléchit aux idées de choix et d’autodétermination avec une métaphore d’une dévastation simple. Le prochain long métrage avec Javier Bardem et Elle Fanning lutte avec ces mêmes concepts, d’une manière un peu plus compliquée.

Les routes non empruntées est un film réalisé par un auteur britannique Sally Potter qui suit une fille (Fanning) qui emmène son père malade (Bardem) à New York, dans le but de le sortir de son état de rêve, à travers lequel il explore deux autres vies qu’il n’a jamais vécues. Regardez la bande-annonce de The Roads Not Taken ci-dessous.

Bande-annonce Les routes non empruntées

Trois ans après le début de son dernier film, The Party, au Festival du film de Berlin, Sally Potter est prête à présenter un autre favori potentiel du festival avec The Roads Not Taken. Le nouveau drame met en vedette Bardem et Fanning en duo père-fille qui se lance dans un voyage à New York, dans la tentative de la fille de réveiller son père Leo de son étrange stupeur. Mais alors qu’ils parcourent la ville, Leo entreprend son propre voyage, à travers une vision surréaliste et hallucinante de deux vies alternatives qu’il aurait pu vivre. C’est une manifestation littérale du célèbre poème de Robert Frost, “The Road Not Taken”, bien que la bande-annonce suggère quelque peu que ce ne sont pas seulement des vies alternées mais des réalités possibles. Cela ressemble à un drame émouvant de Potter, dont des films comme Orlando et Yes ont remporté de nombreux prix dans des festivals de cinéma.

The Roads Not Taken met également en vedette Salma Hayek et Laura Linney.

Voici le synopsis de The Roads Not Taken:

THE ROADS NOT TAKEN de Sally Potter suit une journée dans la vie de Leo (Javier Bardem) et de sa fille, Molly (Elle Fanning) alors qu’elle s’attaque aux défis de l’esprit chaotique de son père. Alors qu’ils se frayent un chemin à travers New York, le voyage de Leo prend une qualité hallucinatoire alors qu’il flotte à travers des vies alternatives qu’il aurait pu vivre, ce qui a amené Molly à se débattre avec son propre chemin alors qu’elle envisage son avenir. Avec également Salma Hayek et Laura Linney.

The Roads Not Taken ouvre dans certains théâtres 13 mars 2020.

Articles sympas du Web: