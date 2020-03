Javier Cámara, Candela Peña et Alejo Sauras, parmi les gagnants de l’Union des acteurs et actrices 2020

Les lauréats des 29èmes Prix de l’Union des Acteurs et Actrices ont déjà leur statuette. Le Circus Price Theatre a été visité le lundi 9 mars pour reconnaître le travail des interprètes à la télévision, au cinéma et au théâtre. Concernant le petit écran, ‘I’m alive’ est la série la plus primée, tandis que “Dolor y gloria” se démarque du grand écran lors d’un gala dans lequel Oscar Jaenada et Ana de Armas ont également été récompensés comme la meilleure actrice et le meilleur acteur de la production internationale.

Photo de famille de la 29e cérémonie des Union Actors and Actresses

Candela Peña a été reconnue comme la meilleure actrice de télévision pour ‘Hierro’ tandis que Javier Cámara a reçu le même prix dans la catégorie masculine. Bien qu’il ait opté pour plus de récompenses, “Je suis vivant” a remporté deux statuettes: Goizalde Núñez comme meilleure actrice de soutien et Alejo Sauras comme meilleur acteur secondaire. Ils complètent la liste des gagnants dans la catégorie télévision Carmen Ruiz pour «Matadero» et Fernando Cayo pour «La Casa de Papel».

Dans les catégories télévision

Meilleure actrice principale

· Alba Flores pour «The Paper House»

· Candela Peña pour ‘Hierro’ (GAGNANTE)

· Toni Acosta pour «Ladies of (h) AMPA»

Meilleure actrice secondaire

· Aixa Villagrán pour ‘Perfect life’

· Carmen Ruiz pour ‘Matadero’ (GAGNANTE)

· Nuria Mencía pour ‘Vote Juan’

Meilleure actrice dans un second rôle

· Candela Cruz pour “La peste”

Goizalde Núñez «Je suis vivant» (GAGNANT)

Leonor Watling pour «Vivre sans permission»

Meilleur acteur principal

· Javier Cámara pour ‘Vote Juan’ (GAGNANT)

Javier Gutiérrez pour «Je suis vivant»

· Miguel Ángel Silvestre pour «Dans le couloir de la mort»

Meilleur acteur secondaire

Alberto Velasco pour «Vis a vis»

Alejo Sauras pour ‘I’m alive’ (GAGNANT)

Enric Auquer pour «Perfect Life»

Meilleur acteur dans un second rôle

· Fernando Cayo pour «La maison du papier» (GAGNANT)

· Jesús Castejón pour «Je suis vivant»

· Manolo Caro pour la «Brigade Costa del Sol»

Dans les catégories de films

Dans les catégories de films, le travail de trois artistes qui ont travaillé sur trois projets différents a été reconnu. Le lauréat du prix de la meilleure actrice secondaire est Belén Cuesta pour “The Infinite Trench”; la meilleure actrice secondaire est Nathalie Poza pour “Tant que la guerre dure”; et la meilleure actrice dans un second rôle est Julieta Serrano pour “Pain and Glory”. Le film d’Almodóvar est répété dans la catégorie masculine et tandis que Karra Elejalde est récompensée en tant que meilleur acteur principal pour “Tant que la guerre dure”, “Pain and Glory” se retrouve avec le prix du meilleur acteur de soutien pour Asier Etxeandía et du meilleur acteur pour Casting pour Leonardo Sbaraglia.

Dans les catégories théâtre

Le théâtre a également sa place dans les prix de l’Union des acteurs et ils ont reconnu le travail de Verónica Forqué comme meilleure actrice principale grâce à son travail dans “Les choses que je sais sont vraies”. Pour ce même travail, Pilar Gómez a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que la meilleure actrice dans un second rôle a été décernée à Consuelo Trujillo pour “Wheat Geometry”. Dans la catégorie masculine, Nacho Guerreros est devenu le meilleur acteur principal pour “Broken Toys”; Víctor Clavijo est le meilleur acteur de soutien pour “La trilogie de Lehman”, et Fran Cantos est le meilleur acteur de soutien pour “Jauría”.

Catégories partagées

Meilleure actrice de révélation

· Claudia Salas pour «La peste»

· Greta Fernández pour “Elisa et Marcela”

· Irene Arcos pour “The Pier” (GAGNANTE)

Meilleure actrice de production internationale

· Ana de Armas pour “Daggers dans le dos” (GAGNANTE)

· María León pour «La maison des fleurs»

Paz Vega pour ‘The OA’

Meilleur acteur de révélation

· Kike Guaza pour “Broken Toys” (GAGNANT)

· César Vicente pour “Douleur et gloire”

· Enric Auquer pour “Qui tue le fer”

Meilleur acteur de production international

· Jordi Mollà pour “Jack Ryan”

Óscar Jaenada pour ‘Hernán’ (GAGNANT)

· Paco León pour «La maison des fleurs»

