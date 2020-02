Javier Cohen, un ancien MyHyV, condamné à la prison pour avoir affamé son chien

Javier Cohen, qui a été prétendant à deux reprises de «Femmes et hommes et vice versa» de Mediaset Espagne, a accepté la peine de neuf mois de prison pour un cas grave de maltraitance animale dont il était accusé. Il a dû s’asseoir sur un banc devant le juge de paix, qui l’accuse d’avoir laissez son chien mourir de faim, un bouledogue américain, selon La Vanguardia.

Javier Cohen dans ‘Femmes et hommes et vice versa’

Les événements remontent à 2016, lorsque Cohen a emmené son chien dans un refuge pour animaux à Paterna (Valence) pour être sacrifié. Cependant, Il a dit qu’il l’avait trouvé et n’avait pas donné son vrai nom, s’identifiant à un faux. Mais lorsque l’association a rapporté ce qui était arrivé aux autorités, il a été inculpé d’un crime de maltraitance d’animaux domestiques. Dans la plainte déposée par le protecteur contre la figure disqualifiée que le chien “il était dans une situation extrême, absolument cachectique (mal nourri), déshydraté et avec une leishmaniose non traitée (présence de piqûres de parasites). “

Le bureau du procureur de l’environnement de Valence, chargé de poursuivre et d’ouvrir la procédure contre Cohen, avait initialement demandé 18 mois de prison pour un délit de maltraitance d’animaux domestiques, mais ayant reconnu qu’il avait affamé le bouledogue, le tribunal correctionnel de Valence a réduit la peine à neuf mois. La canine a finalement dû être sacrifiée en raison du malheureux état dans lequel il se trouvait.

Les conséquences du crime

La phrase comprend une série de mesures pour Javier Cohen, qui sera interdit d’avoir à nouveau des animaux pour les deux ans et demi à venir, en plus de verser 117 euros à l’Association Mouvement et Développement pour la Protection Animale (Modepran) pour responsabilité civile. Il ne faut pas oublier que le professionnel du programme de quatre ans a casier judiciaire pour violence de genre.

.